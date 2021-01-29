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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:03
Re: ПУМБ
Тарифы по всеможу теперь куда-то вынесли в новой редакции?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:45
Мені підтримка казала, що саме тут немає розстрочки через те, що грошенята не з картки йдуть, а з рахунку. Тому це не показова операція, спробуйте через інший сервіс.
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:41
Розстрочка це те саме, що й Сплачуй частинами?
Така пропозиція прийшла після сплати комунальних на суму 995,20 по ВсеМожу, яку оформляв не через Ясно.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:02
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