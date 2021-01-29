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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2914291529162917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:03

Re: ПУМБ

Тарифы по всеможу теперь куда-то вынесли в новой редакции?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:45

  Aps написав:
  zentol написав:Оплата кредитными через online.pumb.ua


Тут нет рассрочек.

Мені підтримка казала, що саме тут немає розстрочки через те, що грошенята не з картки йдуть, а з рахунку. Тому це не показова операція, спробуйте через інший сервіс.
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:41

Розстрочка це те саме, що й Сплачуй частинами?

Така пропозиція прийшла після сплати комунальних на суму 995,20 по ВсеМожу, яку оформляв не через Ясно.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:02

  KVV написав:Розстрочка це те саме, що й Сплачуй частинами?

Така пропозиція прийшла після сплати комунальних на суму 995,20 по ВсеМожу, яку оформляв не через Ясно.


да, но для коммунали она от 500

правильная проверка - платеж на 501-505 грн, не больше
cohan
 
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