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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:03
Тарифы по всеможу теперь куда-то вынесли в новой редакции?
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Прораб
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 15:45
Aps написав: zentol написав:
Оплата кредитными через online.pumb.ua
Тут нет рассрочек.
Мені підтримка казала, що саме тут немає розстрочки через те, що грошенята не з картки йдуть, а з рахунку. Тому це не показова операція, спробуйте через інший сервіс.
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку
(+50 грн), КОКО
від Форварду
(+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку
від ПУМБ
(+100 грн чистими):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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kreuz
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:41
Розстрочка це те саме, що й Сплачуй частинами?
Така пропозиція прийшла після сплати комунальних на суму 995,20 по ВсеМожу, яку оформляв не через Ясно.
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KVV
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:02
KVV написав:
Розстрочка це те саме, що й Сплачуй частинами?
Така пропозиція прийшла після сплати комунальних на суму 995,20 по ВсеМожу, яку оформляв не через Ясно.
да, но для коммунали она от 500
правильная проверка - платеж на 501-505 грн, не больше
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cohan
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:27
Flamingo написав: pharus написав: Striker написав:
Нормально платить из приложения за коммунальные. Добавляете адрес, затем услуги. Я, чтобы не ошибиться, искал услугу по коду ЕГРПОУ, который взял из Приват24, потом только Лицевой счёт правильно ввести, опять же проще всего из Приват24 переписать. Далее уже по шаблону тыкать. Я добавил интернет, электроэнергию и воду, как раз в нужные мне 1000 грн вписываюсь.
И что, оплата интернета окешбечивается?
Да. В категории 5
И при этом оплата была из каталога ПУМБа, не в разделе "Коммунальные услуги", а в разделе "Интернет, ТВ"?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:42
pharus написав:
И при этом оплата была из каталога ПУМБа, не в разделе "Коммунальные услуги", а в разделе "Интернет, ТВ"?
Именно так как вы написали. При чем провайдер местный, но очень и популярный, даже не ожидал, что он в шаблонах окажется. А оно во как удачно сложилось
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:56
cohan написав: KVV написав:
Розстрочка це те саме, що й Сплачуй частинами?
Така пропозиція прийшла після сплати комунальних на суму 995,20 по ВсеМожу, яку оформляв не через Ясно.
да, но для коммунали она от 500
правильная проверка - платеж на 501-505 грн, не больше
Для Всеможу не Ясно она от 1000 , а для Всеможу Ясно от 500
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:27
А где пишется сколько кэшбека начислено при оплате комуналки по карте всеможу-ясно? Делал тестовый платёж на 25 гривен в портмоне (пополнял привязанный мобильный телефон, за это портмоне комиссию не берёт), в пуше ничего про КБ не было написано.
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Amid
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:32
Amid написав:
А где пишется сколько кэшбека начислено при оплате комуналки по карте всеможу-ясно? Делал тестовый платёж на 25 гривен в портмоне (пополнял привязанный мобильный телефон, за это портмоне комиссию не берёт), в пуше ничего про КБ не было написано.
Нигде не пишется. Узнаете по факту выплаты. Точнее, в вашем случае, по факту невыплаты
- пополнение мобильного через портмоне не окешбечивается.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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