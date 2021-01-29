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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2915291629172918 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 817 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 91 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 218 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 817 Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:01 Flamingo написав: pharus написав: И при этом оплата была из каталога ПУМБа, не в разделе "Коммунальные услуги", а в разделе "Интернет, ТВ"? И при этом оплата была из каталога ПУМБа, не в разделе "Коммунальные услуги", а в разделе "Интернет, ТВ"? Именно так как вы написали. При чем провайдер местный, но очень и популярный, даже не ожидал, что он в шаблонах окажется. А оно во как удачно сложилось Именно так как вы написали. При чем провайдер местный, но очень и популярный, даже не ожидал, что он в шаблонах окажется. А оно во как удачно сложилось А если в шаблонах ПУМБа нет моего местного провайдера, тогда только через некст и портмоне? А если в шаблонах ПУМБа нет моего местного провайдера, тогда только через некст и портмоне? Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя. pharus

Повідомлень: 1026 З нами з: 05.12.08 Подякував: 2673 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:16 velvet написав: cohan написав: KVV написав: Розстрочка це те саме, що й Сплачуй частинами?



Така пропозиція прийшла після сплати комунальних на суму 995,20 по ВсеМожу, яку оформляв не через Ясно. Розстрочка це те саме, що й Сплачуй частинами?Така пропозиція прийшла після сплати комунальних на суму 995,20 по ВсеМожу, яку оформляв не через Ясно.



да, но для коммунали она от 500



правильная проверка - платеж на 501-505 грн, не больше да, но для коммунали она от 500правильная проверка - платеж на 501-505 грн, не больше

Для Всеможу не Ясно она от 1000 , а для Всеможу Ясно от 500 Для Всеможу не Ясно она от 1000 , а для Всеможу Ясно от 500

cohan, я ж нічого не перевіряв, а просто комуналку оплатив з кб по 5ій категорії.



velvet, тоді щось не сходиться - картка НЕ Ясно, а розстрочку пропонують на суму 995 грн (картку брав суто для халявної готівки на 4-5 міс. ще до появи Ясно)



І взагалі - ця розстрочка на 6міс. це вигідно? Ніколи не користувався... , я ж нічого не перевіряв, а просто комуналку оплатив з кб по 5ій категорії., тоді щось не сходиться - картка НЕ Ясно, а розстрочку пропонують на суму 995 грн (картку брав суто для халявної готівки на 4-5 міс. ще до появи Ясно)І взагалі - ця розстрочка на 6міс. це вигідно? Ніколи не користувався... KVV Повідомлень: 683 З нами з: 29.11.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:21 Re: ПУМБ KVV написав: тоді щось не сходиться - картка НЕ Ясно, а розстрочку пропонують на суму 995 грн (картку брав суто для халявної готівки на 4-5 міс. ще до появи Ясно)



І взагалі - ця розстрочка на 6міс. це вигідно? Ніколи не користувався... тоді щось не сходиться - картка НЕ Ясно, а розстрочку пропонують на суму 995 грн (картку брав суто для халявної готівки на 4-5 міс. ще до появи Ясно)І взагалі - ця розстрочка на 6міс. це вигідно? Ніколи не користувався...

Вигідна. Вона ж безкоштовна.

З рострочками в ПУМБи якась чехарда: платив за газ 2300грн. прислали розстрочку, платив за опалення 1100 - не прислали. Все платив через мобільний додаток ПУМБа карткою Всеможу не від Ясно. Вигідна. Вона ж безкоштовна.З рострочками в ПУМБи якась чехарда: платив за газ 2300грн. прислали розстрочку, платив за опалення 1100 - не прислали. Все платив через мобільний додаток ПУМБа карткою Всеможу не від Ясно. Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3505 З нами з: 06.03.09 Подякував: 27 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:35 pharus написав: Flamingo написав: pharus написав: И при этом оплата была из каталога ПУМБа, не в разделе "Коммунальные услуги", а в разделе "Интернет, ТВ"? И при этом оплата была из каталога ПУМБа, не в разделе "Коммунальные услуги", а в разделе "Интернет, ТВ"? Именно так как вы написали. При чем провайдер местный, но очень и популярный, даже не ожидал, что он в шаблонах окажется. А оно во как удачно сложилось Именно так как вы написали. При чем провайдер местный, но очень и популярный, даже не ожидал, что он в шаблонах окажется. А оно во как удачно сложилось А если в шаблонах ПУМБа нет моего местного провайдера, тогда только через некст и портмоне? А если в шаблонах ПУМБа нет моего местного провайдера, тогда только через некст и портмоне?

Для пятой категории такое не покатит. Для ясно скорее всего тоже. Может имеет смысл обратится в поддержку пумбы чтобы добавили вашего провайдера. Для пятой категории такое не покатит. Для ясно скорее всего тоже. Может имеет смысл обратится в поддержку пумбы чтобы добавили вашего провайдера. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5688 З нами з: 20.03.15 Подякував: 96 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2915291629172918 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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