А если в шаблонах ПУМБа нет моего местного провайдера, тогда только через некст и портмоне?
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:01
А если в шаблонах ПУМБа нет моего местного провайдера, тогда только через некст и портмоне?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:16
cohan, я ж нічого не перевіряв, а просто комуналку оплатив з кб по 5ій категорії.
velvet, тоді щось не сходиться - картка НЕ Ясно, а розстрочку пропонують на суму 995 грн (картку брав суто для халявної готівки на 4-5 міс. ще до появи Ясно)
І взагалі - ця розстрочка на 6міс. це вигідно? Ніколи не користувався...
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:21
Re: ПУМБ
Вигідна. Вона ж безкоштовна.
З рострочками в ПУМБи якась чехарда: платив за газ 2300грн. прислали розстрочку, платив за опалення 1100 - не прислали. Все платив через мобільний додаток ПУМБа карткою Всеможу не від Ясно.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:35
Для пятой категории такое не покатит. Для ясно скорее всего тоже. Может имеет смысл обратится в поддержку пумбы чтобы добавили вашего провайдера.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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