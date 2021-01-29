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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2915291629172918

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:01

  Flamingo написав:
  pharus написав:И при этом оплата была из каталога ПУМБа, не в разделе "Коммунальные услуги", а в разделе "Интернет, ТВ"?
Именно так как вы написали. При чем провайдер местный, но очень и популярный, даже не ожидал, что он в шаблонах окажется. А оно во как удачно сложилось
А если в шаблонах ПУМБа нет моего местного провайдера, тогда только через некст и портмоне?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:16

  velvet написав:
  cohan написав:
  KVV написав:Розстрочка це те саме, що й Сплачуй частинами?

Така пропозиція прийшла після сплати комунальних на суму 995,20 по ВсеМожу, яку оформляв не через Ясно.


да, но для коммунали она от 500

правильная проверка - платеж на 501-505 грн, не больше

Для Всеможу не Ясно она от 1000 , а для Всеможу Ясно от 500

cohan, я ж нічого не перевіряв, а просто комуналку оплатив з кб по 5ій категорії.

velvet, тоді щось не сходиться - картка НЕ Ясно, а розстрочку пропонують на суму 995 грн (картку брав суто для халявної готівки на 4-5 міс. ще до появи Ясно)

І взагалі - ця розстрочка на 6міс. це вигідно? Ніколи не користувався...
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:21

Re: ПУМБ

  KVV написав:тоді щось не сходиться - картка НЕ Ясно, а розстрочку пропонують на суму 995 грн (картку брав суто для халявної готівки на 4-5 міс. ще до появи Ясно)

І взагалі - ця розстрочка на 6міс. це вигідно? Ніколи не користувався...

Вигідна. Вона ж безкоштовна.
З рострочками в ПУМБи якась чехарда: платив за газ 2300грн. прислали розстрочку, платив за опалення 1100 - не прислали. Все платив через мобільний додаток ПУМБа карткою Всеможу не від Ясно.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:35

  pharus написав:
  Flamingo написав:
  pharus написав:И при этом оплата была из каталога ПУМБа, не в разделе "Коммунальные услуги", а в разделе "Интернет, ТВ"?
Именно так как вы написали. При чем провайдер местный, но очень и популярный, даже не ожидал, что он в шаблонах окажется. А оно во как удачно сложилось
А если в шаблонах ПУМБа нет моего местного провайдера, тогда только через некст и портмоне?

Для пятой категории такое не покатит. Для ясно скорее всего тоже. Может имеет смысл обратится в поддержку пумбы чтобы добавили вашего провайдера.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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