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ПУМБ
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:01
Flamingo написав: pharus написав:
И при этом оплата была из каталога ПУМБа, не в разделе "Коммунальные услуги", а в разделе "Интернет, ТВ"?
Именно так как вы написали. При чем провайдер местный, но очень и популярный, даже не ожидал, что он в шаблонах окажется. А оно во как удачно сложилось
А если в шаблонах ПУМБа нет моего местного провайдера, тогда только через некст и портмоне?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:16
cohan
velvet написав: cohan написав: KVV написав:
Розстрочка це те саме, що й Сплачуй частинами?
Така пропозиція прийшла після сплати комунальних на суму 995,20 по ВсеМожу, яку оформляв не через Ясно.
да, но для коммунали она от 500
правильная проверка - платеж на 501-505 грн, не больше
Для Всеможу не Ясно она от 1000 , а для Всеможу Ясно от 500
, я ж нічого не перевіряв, а просто комуналку оплатив з кб по 5ій категорії. velvet
, тоді щось не сходиться - картка НЕ Ясно, а розстрочку пропонують на суму 995 грн (картку брав суто для халявної готівки на 4-5 міс. ще до появи Ясно)
І взагалі - ця розстрочка на 6міс. це вигідно? Ніколи не користувався...
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:21
KVV написав:
тоді щось не сходиться - картка НЕ Ясно, а розстрочку пропонують на суму 995 грн (картку брав суто для халявної готівки на 4-5 міс. ще до появи Ясно)
І взагалі - ця розстрочка на 6міс. це вигідно? Ніколи не користувався...
Вигідна. Вона ж безкоштовна.
З рострочками в ПУМБи якась чехарда: платив за газ 2300грн. прислали розстрочку, платив за опалення 1100 - не прислали. Все платив через мобільний додаток ПУМБа карткою Всеможу не від Ясно.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:35
pharus написав: Flamingo написав: pharus написав:
И при этом оплата была из каталога ПУМБа, не в разделе "Коммунальные услуги", а в разделе "Интернет, ТВ"?
Именно так как вы написали. При чем провайдер местный, но очень и популярный, даже не ожидал, что он в шаблонах окажется. А оно во как удачно сложилось
А если в шаблонах ПУМБа нет моего местного провайдера, тогда только через некст и портмоне?
Для пятой категории такое не покатит. Для ясно скорее всего тоже. Может имеет смысл обратится в поддержку пумбы чтобы добавили вашего провайдера.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:32
Вітання всім форумчанам! По кредитці "ВСЕМОЖУ" діє акція по переказу/зняттю кредитних коштів. Наприклад, сьогодні я можу весь свій ліміт загнати на депозит, а в кінці наступного місяця (розрахункова дата 30 число) повернути назад і не попадаю на % за користування і не вилітаю з грейсу?
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eleutheriossandro
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:43
Amid написав:
Ок, а подтянутые автоматом по адресу шаблоны комуналки в мобильном ПУМБ-онлайн окебечатся 10% при оплате через этот самый мобильный ПУМБ-онлайн?
Да, должны. Кешбечится всё их раздела коммуналки, без разницы по адресу или по предприятию шаблон.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:59
eleutheriossandro написав:
Вітання всім форумчанам! По кредитці "ВСЕМОЖУ" діє акція по переказу/зняттю кредитних коштів. Наприклад, сьогодні я можу весь свій ліміт загнати на депозит, а в кінці наступного місяця (розрахункова дата 30 число) повернути назад і не попадаю на % за користування і не вилітаю з грейсу?
да, до конца февраля действует
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cohan
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:06
В кабинете уведомление, что с 29.01 изменения по тарифам. Сходу разобраться проблематично. Может кто поведает по простому?
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valya
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:28
valya написав:
В кабинете уведомление, что с 29.01 изменения по тарифам. Сходу разобраться проблематично. Может кто поведает по простому?
Главное кешбек, остальное побоку. viewtopic.php?p=5157521#p5157521
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Прораб
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:28
Подскажите, пожалуйста, на своём практическом опыте, у кого комбинация Ясно + 5 категория:
1. Сколько дают за коммуналку в приложении: 5% / 10% / 5%+10%?
2. Дают ли рассрочку на такие платежи, от 500 или 1000 грн?
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