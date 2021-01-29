1. Да, дают 10%+5%.
2. Не скажу, так как ни за оплату через веб-версию ПУМБ онлайн, ни через мобильное приложение рассрочку не пришлют, а другими я не пользовался.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:32
1. Да, дают 10%+5%.
2. Не скажу, так как ни за оплату через веб-версию ПУМБ онлайн, ни через мобильное приложение рассрочку не пришлют, а другими я не пользовался.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:44
Дзвоніть у підтримку: "Ми бачимо, що повідомлення Вам відправлено, але не доставлено" Але чітко наполягайте, що Вам саме на 6 міс, бо можуть втулити річну, як Vorlon'у.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|