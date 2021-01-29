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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:32
AVF написав:
Подскажите, пожалуйста, на своём практическом опыте, у кого комбинация Ясно + 5 категория:
1. Сколько дают за коммуналку в приложении: 5% / 10% / 5%+10%?
2. Дают ли рассрочку на такие платежи, от 500 или 1000 грн?
1. Да, дают 10%+5%.
2. Не скажу, так как ни за оплату через веб-версию ПУМБ онлайн, ни через мобильное приложение рассрочку не пришлют, а другими я не пользовался.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:44
velvet написав:
З рострочками в ПУМБи якась чехарда: платив за газ 2300грн. прислали розстрочку, платив за опалення 1100 - не прислали. Все платив через мобільний додаток ПУМБа карткою Всеможу не від Ясно.
Дзвоніть у підтримку: "Ми бачимо, що повідомлення Вам відправлено, але не доставлено" Але чітко наполягайте, що Вам саме на 6 міс, бо можуть втулити річну, як Vorlon
'у.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:47
Adast написав: AVF написав:
Подскажите, пожалуйста, на своём практическом опыте, у кого комбинация Ясно + 5 категория:
1. Сколько дают за коммуналку в приложении: 5% / 10% / 5%+10%?
2. Дают ли рассрочку на такие платежи, от 500 или 1000 грн?
1. Да, дают 10%+5%.
2. Не скажу, так как ни за оплату через веб-версию ПУМБ онлайн, ни через мобильное приложение рассрочку не пришлют, а другими я не пользовался.
2. Дают рассрочку от 500 грн при оплате через мобильное приложение. Лично получил по трем оплатам 19.01.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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