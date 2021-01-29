AVF написав:Подскажите, пожалуйста, на своём практическом опыте, у кого комбинация Ясно + 5 категория: 1. Сколько дают за коммуналку в приложении: 5% / 10% / 5%+10%? 2. Дают ли рассрочку на такие платежи, от 500 или 1000 грн?
1. Да, дают 10%+5%. 2. Не скажу, так как ни за оплату через веб-версию ПУМБ онлайн, ни через мобильное приложение рассрочку не пришлют, а другими я не пользовался.
velvet написав:З рострочками в ПУМБи якась чехарда: платив за газ 2300грн. прислали розстрочку, платив за опалення 1100 - не прислали. Все платив через мобільний додаток ПУМБа карткою Всеможу не від Ясно.
Дзвоніть у підтримку: "Ми бачимо, що повідомлення Вам відправлено, але не доставлено" Але чітко наполягайте, що Вам саме на 6 міс, бо можуть втулити річну, як Vorlon'у.
AVF написав:Подскажите, пожалуйста, на своём практическом опыте, у кого комбинация Ясно + 5 категория: 1. Сколько дают за коммуналку в приложении: 5% / 10% / 5%+10%? 2. Дают ли рассрочку на такие платежи, от 500 или 1000 грн?
1. Да, дают 10%+5%. 2. Не скажу, так как ни за оплату через веб-версию ПУМБ онлайн, ни через мобильное приложение рассрочку не пришлют, а другими я не пользовался.
2. Дают рассрочку от 500 грн при оплате через мобильное приложение. Лично получил по трем оплатам 19.01.
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4 написав:2. Дают рассрочку от 500 грн при оплате через мобильное приложение. Лично получил по трем оплатам 19.01.
Я оплачивал через мобильный ПУМБ коммуналку от 1000 грн одним платежом, но рассрочку не предложили
Через веб НЕ дають розстрочку, а через моб ДАЮТЬ, перевірено кілька раз.
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):