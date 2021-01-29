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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2916291729182919

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:32

  AVF написав:Подскажите, пожалуйста, на своём практическом опыте, у кого комбинация Ясно + 5 категория:
1. Сколько дают за коммуналку в приложении: 5% / 10% / 5%+10%?
2. Дают ли рассрочку на такие платежи, от 500 или 1000 грн?

1. Да, дают 10%+5%.
2. Не скажу, так как ни за оплату через веб-версию ПУМБ онлайн, ни через мобильное приложение рассрочку не пришлют, а другими я не пользовался.
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:44

  velvet написав:З рострочками в ПУМБи якась чехарда: платив за газ 2300грн. прислали розстрочку, платив за опалення 1100 - не прислали. Все платив через мобільний додаток ПУМБа карткою Всеможу не від Ясно.

Дзвоніть у підтримку: "Ми бачимо, що повідомлення Вам відправлено, але не доставлено" Але чітко наполягайте, що Вам саме на 6 міс, бо можуть втулити річну, як Vorlon'у.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:47

  Adast написав:
  AVF написав:Подскажите, пожалуйста, на своём практическом опыте, у кого комбинация Ясно + 5 категория:
1. Сколько дают за коммуналку в приложении: 5% / 10% / 5%+10%?
2. Дают ли рассрочку на такие платежи, от 500 или 1000 грн?

1. Да, дают 10%+5%.
2. Не скажу, так как ни за оплату через веб-версию ПУМБ онлайн, ни через мобильное приложение рассрочку не пришлют, а другими я не пользовался.

2. Дают рассрочку от 500 грн при оплате через мобильное приложение. Лично получил по трем оплатам 19.01.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:52

  ramzes4 написав:2. Дают рассрочку от 500 грн при оплате через мобильное приложение. Лично получил по трем оплатам 19.01.

Я оплачивал через мобильный ПУМБ коммуналку от 1000 грн одним платежом, но рассрочку не предложили :(
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 23:37

  Adast написав:Я оплачивал через мобильный ПУМБ коммуналку от 1000 грн одним платежом, но рассрочку не предложили :(

А в колл/поддержку обращались? Мне по всем таким платежам пришлось через чат оформлять
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 02:08

  Smitten написав:А в колл/поддержку обращались? Мне по всем таким платежам пришлось через чат оформлять

Нет, не обращался. Мне рассрочка не так критична как кэшбек, просто)
Adast
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 07:22

  Adast написав:
  ramzes4 написав:2. Дают рассрочку от 500 грн при оплате через мобильное приложение. Лично получил по трем оплатам 19.01.

Я оплачивал через мобильный ПУМБ коммуналку от 1000 грн одним платежом, но рассрочку не предложили :(

Через веб НЕ дають розстрочку, а через моб ДАЮТЬ, перевірено кілька раз.
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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  Прораб написав:Тарифы по всеможу теперь куда-то вынесли в новой редакции?

Они всегда были в ДКБО
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... 1%20qr.pdf
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vollena71
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