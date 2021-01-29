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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 січ, 2021 09:43
vollena71 написав: Ferlakur написав:
Рекурсия?
Первые 2 пункта -через отделение и ИБ без договора- платные, вот за их счет банкет и оплачен
Очень сомнительная трактовка, а сноска 13 вообще к чему? А сами пункты без номеров? Таких запутанных тарифов еще нигде не видел.
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Ferlakur
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:44
eleutheriossandro написав:
Вітання всім форумчанам! По кредитці "ВСЕМОЖУ" діє акція по переказу/зняттю кредитних коштів. Наприклад, сьогодні я можу весь свій ліміт загнати на депозит, а в кінці наступного місяця (розрахункова дата 30 число) повернути назад і не попадаю на % за користування і не вилітаю з грейсу?
Лучше 1 февраля загоните на депо.
Тогда до 30 марта можно бесплатно не возвращать.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:52
ukrprom2014 написав: eleutheriossandro написав:
Вітання всім форумчанам! По кредитці "ВСЕМОЖУ" діє акція по переказу/зняттю кредитних коштів. Наприклад, сьогодні я можу весь свій ліміт загнати на депозит, а в кінці наступного місяця (розрахункова дата 30 число) повернути назад і не попадаю на % за користування і не вилітаю з грейсу?
Лучше 1 февраля загоните на депо.
Тогда до 30 марта можно бесплатно не возвращать.
Может и можно (не возвращать), но могут с марта и вжарить на %
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valya
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:55
Доброе утро
для получения вознаграждения по ссылке друга нужно именно расплатиться через терминал на 100 грн.? или оплата за коммуналку тоже подойдёт?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
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