RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2917291829192920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 817
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
218
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:43

  vollena71 написав:
  Ferlakur написав:Рекурсия? :shock:

Первые 2 пункта -через отделение и ИБ без договора- платные, вот за их счет банкет и оплачен

Очень сомнительная трактовка, а сноска 13 вообще к чему? А сами пункты без номеров? Таких запутанных тарифов еще нигде не видел.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3741
З нами з: 14.10.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:44

  eleutheriossandro написав:Вітання всім форумчанам! По кредитці "ВСЕМОЖУ" діє акція по переказу/зняттю кредитних коштів. Наприклад, сьогодні я можу весь свій ліміт загнати на депозит, а в кінці наступного місяця (розрахункова дата 30 число) повернути назад і не попадаю на % за користування і не вилітаю з грейсу?

Лучше 1 февраля загоните на депо.
Тогда до 30 марта можно бесплатно не возвращать.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2632
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:52

  ukrprom2014 написав:
  eleutheriossandro написав:Вітання всім форумчанам! По кредитці "ВСЕМОЖУ" діє акція по переказу/зняттю кредитних коштів. Наприклад, сьогодні я можу весь свій ліміт загнати на депозит, а в кінці наступного місяця (розрахункова дата 30 число) повернути назад і не попадаю на % за користування і не вилітаю з грейсу?

Лучше 1 февраля загоните на депо.
Тогда до 30 марта можно бесплатно не возвращать.

Может и можно (не возвращать), но могут с марта и вжарить на %
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1433
З нами з: 31.10.12
Подякував: 378 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:55

Re: ПУМБ

Доброе утро
для получения вознаграждения по ссылке друга нужно именно расплатиться через терминал на 100 грн.? или оплата за коммуналку тоже подойдёт?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1626
З нами з: 04.12.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2917291829192920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Citizen_D, Google [Bot], IGNAT, lov2108 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29194)
30.01.2021 09:55
Місто Банк (993)
30.01.2021 09:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.