ГеннадийUA написав:А хоть кто то из гуру понял трактовку про льготный период до 30.03.21, как не только бесплатное снятие до этой даты, но и последний день с начислением 0% за выведенный кеш, а с апреля на все "мы вам выкатываем на полную"?)
последние разъяснения банка больше говорят в пользу 30.04 - но не на 100%
patrikk написав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если с Найкращой дебетки потянуть в ТАС2ю пимпой на Б5, Пумба возьмет мзду? Спасибо.
Ні, але до чого тут ПУМБ, якщо Найкраща - це Акорд?
Эх, перепутал название - Всекарта конечно. С Найкращей знаю что будет как надо.
З Всекарти ЛУМУМБа візьме комісію. Потрібно шукати проміжний банк з онлайн зарахуванням р2р і туди штовхати з ЛУМУМБи, а потім вже тягнути на ТАСю. Підходить, наприклад, моно або, наприклад, Приват + Спорт.
novichok, да. Через день-два проверьте в веб-версии банкинга её среди рассрочек.
Ок. А если россрочка появится, то сумма задолженности по карте когда уменьшится?
Общая сумма задолженности НЕ уменьшится. Но сумма долга в грейсе будет прирастать не на всю сумму Рассрочки, а ток на 1/6. Причем будет расти на эту 1/6 весь ОМП, в отличие от Алки, де на 1/6 рос бы долг в грейсе, а ОМП пересчитывался как 5% от ОМП. Но тем, кто гасится в грейсе абсолютно пофиг как формируется ОМП