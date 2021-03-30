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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3171317231733174

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 833
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
194
Всього голосів : 833
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:47

  klug написав:
  patrikk написав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если с Найкращой дебетки потянуть в ТАС2ю пимпой на Б5, Пумба возьмет мзду? Спасибо.

Ні, але до чого тут ПУМБ, якщо Найкраща - це Акорд?

Эх, перепутал название - Всекарта конечно. С Найкращей знаю что будет как надо.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:50

  ГеннадийUA написав:А хоть кто то из гуру понял трактовку про льготный период до 30.03.21, как не только бесплатное снятие до этой даты, но и последний день с начислением 0% за выведенный кеш, а с апреля на все "мы вам выкатываем на полную"?)

последние разъяснения банка больше говорят в пользу 30.04 - но не на 100% :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 20:05

  patrikk написав:
  klug написав:
  patrikk написав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если с Найкращой дебетки потянуть в ТАС2ю пимпой на Б5, Пумба возьмет мзду? Спасибо.

Ні, але до чого тут ПУМБ, якщо Найкраща - це Акорд?

Эх, перепутал название - Всекарта конечно. С Найкращей знаю что будет как надо.

З Всекарти ЛУМУМБа візьме комісію. Потрібно шукати проміжний банк з онлайн зарахуванням р2р і туди штовхати з ЛУМУМБи, а потім вже тягнути на ТАСю. Підходить, наприклад, моно або, наприклад, Приват + Спорт.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 06:06

Re: ПУМБ

Ну, кажись всё пучком :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 06:43

29 марта,около 8 вечера оформил рассрочку. На данный момент она нигдк не светиться,нет в ИБ,нет и в задолженности по карте. Так должно быть?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:23

Питання кінцевої дати погашення закрито !
Така от радість прийшла:
Vash oboviazkovyi platizh po kredytnii kartci za mynulyi period 1020.00 UAH, neobkhidno splatyty do 2021-04-30. DOSTUPNO 0.00 UAH.

І в додатку підтвердження оновлене.
Зображення
Улыбаемся и машим :)
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 31 бер, 2021 08:27, всього редагувалось 2 разів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:23

Re: ПУМБ

  novichok написав:Так должно быть?
novichok, да.
Через день-два проверьте в веб-версии банкинга её среди рассрочек.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:34

  MASolomko написав:
  novichok написав:Так должно быть?
novichok, да.
Через день-два проверьте в веб-версии банкинга её среди рассрочек.

Ок. А если россрочка появится, то сумма задолженности по карте когда уменьшится?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:44

  novichok написав:
  MASolomko написав:
  novichok написав:Так должно быть?
novichok, да.
Через день-два проверьте в веб-версии банкинга её среди рассрочек.

Ок. А если россрочка появится, то сумма задолженности по карте когда уменьшится?

Общая сумма задолженности НЕ уменьшится. Но сумма долга в грейсе будет прирастать не на всю сумму Рассрочки, а ток на 1/6. Причем будет расти на эту 1/6 весь ОМП, в отличие от Алки, де на 1/6 рос бы долг в грейсе, а ОМП пересчитывался как 5% от ОМП.
Но тем, кто гасится в грейсе абсолютно пофиг как формируется ОМП :wink:
clientage
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