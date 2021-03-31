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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3174317531763177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 833
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
194
Всього голосів : 833
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:25

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:Так можно платить наперед

Ненада галю балувать :D
Пусть радуются тому, что вообще что то им платят. ̶Д̶о̶л̶г̶ иметь, большой - это хорошо :mrgreen: В данном случае.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 01:01

Re: ПУМБ

Щось трапилось з вайбером "ПУМБа": сьогодні прийшла пропозиція запросити друга і отримати винагороду - і все, ні кешбек немає де вибрати, ні "мої продукти" подивитись (жодних кнопок немає для продовження роботи) :-(
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 01:29

  Goodman написав:ваш обовязковий платиж по кредитний карти за минулий период
складае 621,68 грн необхидно сплатити до 30-04-2021


у свиней должно быть от 870 до 900 грн.
или комуто налили больше 30К без доков?
кстати комуто поднимали больше 30К без дополнительных доков?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 06:42

Re: ПУМБ

при выборе категории 6 мне пришло сообщение что я уже выбрал категорию 1 (которую я не выбирал)
Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 06:44

  vitaliian написав:при выборе категории 6 мне пришло сообщение что я уже выбрал категорию 1 (которую я не выбирал)
Зображення

аналогично: хотел выбрать пятую, говорит что уже выбрал первую
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 06:47

Re: ПУМБ

  vitaliy_berdinskikh написав:аналогично: хотел выбрать пятую, говорит что уже выбрал первую
я не удивляюсь что у банки утянули деньги, с такими рукожопыми айтишниками. Зачем нужна 1я категория если она дублирует 2ю? Ни логики, ни смысла.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 07:13

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:аналогично: хотел выбрать пятую, говорит что уже выбрал первую
я не удивляюсь что у банки утянули деньги, с такими рукожопыми айтишниками. Зачем нужна 1я категория если она дублирует 2ю? Ни логики, ни смысла.

В первой есть продукты, а во второй нет
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:43

  uaprofi написав:
  Goodman написав:ваш обовязковий платиж по кредитний карти за минулий период
складае 621,68 грн необхидно сплатити до 30-04-2021


у свиней должно быть от 870 до 900 грн.
или комуто налили больше 30К без доков?
кстати комуто поднимали больше 30К без дополнительных доков?

У меня 50к, никаких доп доков не давал.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:48

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:аналогично: хотел выбрать пятую, говорит что уже выбрал первую
я не удивляюсь что у банки утянули деньги, с такими рукожопыми айтишниками. Зачем нужна 1я категория если она дублирует 2ю? Ни логики, ни смысла.

Айтишники-то тут при чём? Им что из маркетинга прислали, то они и запрограммировали.
M-Audio
 
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  #<1 ... 3174317531763177
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