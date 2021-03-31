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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 бер, 2021 23:25
ingtrans написав:
Так можно платить наперед
Ненада галю балувать
Пусть радуются тому, что вообще что то им платят. ̶Д̶о̶л̶г̶ иметь, большой - это хорошо
В данном случае.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 01:29
Goodman написав:
ваш обовязковий платиж по кредитний карти за минулий период
складае 621,68 грн необхидно сплатити до 30-04-2021
у свиней должно быть от 870 до 900 грн.
или комуто налили больше 30К без доков?
кстати комуто поднимали больше 30К без дополнительных доков?
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uaprofi
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Додано: Чет 01 кві, 2021 06:47
vitaliy_berdinskikh написав:
аналогично: хотел выбрать пятую, говорит что уже выбрал первую
я не удивляюсь что у банки утянули деньги, с такими рукожопыми айтишниками. Зачем нужна 1я категория если она дублирует 2ю? Ни логики, ни смысла.
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vitaliian
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Додано: Чет 01 кві, 2021 07:13
vitaliian написав: vitaliy_berdinskikh написав:
аналогично: хотел выбрать пятую, говорит что уже выбрал первую
я не удивляюсь что у банки утянули деньги, с такими рукожопыми айтишниками. Зачем нужна 1я категория если она дублирует 2ю? Ни логики, ни смысла.
В первой есть продукты, а во второй нет
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Додано: Чет 01 кві, 2021 08:43
uaprofi написав: Goodman написав:
ваш обовязковий платиж по кредитний карти за минулий период
складае 621,68 грн необхидно сплатити до 30-04-2021
у свиней должно быть от 870 до 900 грн.
или комуто налили больше 30К без доков?
кстати комуто поднимали больше 30К без дополнительных доков?
У меня 50к, никаких доп доков не давал.
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antey718
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Додано: Чет 01 кві, 2021 08:48
vitaliian написав: vitaliy_berdinskikh написав:
аналогично: хотел выбрать пятую, говорит что уже выбрал первую
я не удивляюсь что у банки утянули деньги, с такими рукожопыми айтишниками. Зачем нужна 1я категория если она дублирует 2ю? Ни логики, ни смысла.
Айтишники-то тут при чём? Им что из маркетинга прислали, то они и запрограммировали.
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