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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3176317731783179

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 834
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 834
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:30

  vitaliy_berdinskikh написав:Теперь говорит что я уже выбрал пятую. :mrgreen:

может это 1е апреля?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:31

  cohan написав:UBKI только бесится :mrgreen: :mrgreen: у меня близко к 300 уже рейтинг :|

В мене вже є результати цього рейтингу - ощАд відмовив у видачі кредитки(а я у них преміум клієнт) :|
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:53

Re: ПУМБ

Перевела деньги p2p с дебетной всекарта на Укрсиб, вот уже полчаса прошло, деньги списались, в Укрсиб не дошли, в списке транзакций нет. На горячей линии сказали, что видят перевод, все норм, ждите до 3-х банковских дней. Что за дела? Обычно мгновенно переводились.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:09

  Oktawa написав:Перевела деньги p2p с дебетной всекарта на Укрсиб, вот уже полчаса прошло, деньги списались, в Укрсиб не дошли, в списке транзакций нет. На горячей линии сказали, что видят перевод, все норм, ждите до 3-х банковских дней. Что за дела? Обычно мгновенно переводились.

Картку зі збережених вибирали чи вводили вручну? Може помилилися у якійсь цифрі?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:40

  klug написав:
  Oktawa написав:Перевела деньги p2p с дебетной всекарта на Укрсиб, вот уже полчаса прошло, деньги списались, в Укрсиб не дошли, в списке транзакций нет. На горячей линии сказали, что видят перевод, все норм, ждите до 3-х банковских дней. Что за дела? Обычно мгновенно переводились.

Картку зі збережених вибирали чи вводили вручну? Може помилилися у якійсь цифрі?

Я по шаблону переводила. Уже дошли, час шли. Но что интересно, в списке транзакций до сих пор нет. Сегодня категорию выбирать не буду, подожду, а то мало ли какие шутки первоапрельские будут.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:04

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Теперь говорит что я уже выбрал пятую. :mrgreen:

может это 1е апреля?

писали бы про 7-ю
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:46

  vitaliian написав:
  M-Audio написав:Айтишники-то тут при чём? Им что из маркетинга прислали, то они и запрограммировали.
из маркетинга прислали всем давать 1ю категорию вне зависимости от выбранной?

Нет, это на замечание о том, почему такие странные категории.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:52

Не дает выбрать категорию.
Тыц на Категория1 или 2 - и ничего не происходит.
Как то неправильно.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:38

  guntherhouse777 написав:Не дает выбрать категорию.
Тыц на Категория1 или 2 - и ничего не происходит.
Как то неправильно.


там сам вибер-бот глючный. :?
у меня лечилось (в другой раз, когда пумба-бот вообще ни на что не хотел реагировать) тупым закрытием вибера и перезагрузкой смартофона.
Alex2007
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  #<1 ... 3176317731783179
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