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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 12:30
vitaliy_berdinskikh написав:
Теперь говорит что я уже выбрал пятую
.
может это 1е апреля?
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vitaliian
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Додано: Чет 01 кві, 2021 12:31
В мене вже є результати цього рейтингу - ощАд відмовив у видачі кредитки(а я у них преміум клієнт)
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Додано: Чет 01 кві, 2021 12:53
Перевела деньги p2p с дебетной всекарта на Укрсиб, вот уже полчаса прошло, деньги списались, в Укрсиб не дошли, в списке транзакций нет. На горячей линии сказали, что видят перевод, все норм, ждите до 3-х банковских дней. Что за дела? Обычно мгновенно переводились.
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Oktawa
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Додано: Чет 01 кві, 2021 14:09
Oktawa написав:
Перевела деньги p2p с дебетной всекарта на Укрсиб, вот уже полчаса прошло, деньги списались, в Укрсиб не дошли, в списке транзакций нет. На горячей линии сказали, что видят перевод, все норм, ждите до 3-х банковских дней. Что за дела? Обычно мгновенно переводились.
Картку зі збережених вибирали чи вводили вручну? Може помилилися у якійсь цифрі?
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klug
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Додано: Чет 01 кві, 2021 14:40
klug написав: Oktawa написав:
Перевела деньги p2p с дебетной всекарта на Укрсиб, вот уже полчаса прошло, деньги списались, в Укрсиб не дошли, в списке транзакций нет. На горячей линии сказали, что видят перевод, все норм, ждите до 3-х банковских дней. Что за дела? Обычно мгновенно переводились.
Картку зі збережених вибирали чи вводили вручну? Може помилилися у якійсь цифрі?
Я по шаблону переводила. Уже дошли, час шли. Но что интересно, в списке транзакций до сих пор нет. Сегодня категорию выбирать не буду, подожду, а то мало ли какие шутки первоапрельские будут.
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Oktawa
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:04
vitaliian написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Теперь говорит что я уже выбрал пятую
.
может это 1е апреля?
писали бы про 7-ю
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Мизантрóп
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:46
vitaliian написав: M-Audio написав:
Айтишники-то тут при чём? Им что из маркетинга прислали, то они и запрограммировали.
из маркетинга прислали всем давать 1ю категорию вне зависимости от выбранной?
Нет, это на замечание о том, почему такие странные категории.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:52
Не дает выбрать категорию.
Тыц на Категория1 или 2 - и ничего не происходит.
Как то неправильно.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 01 кві, 2021 17:38
guntherhouse777 написав:
Не дает выбрать категорию.
Тыц на Категория1 или 2 - и ничего не происходит.
Как то неправильно.
там сам вибер-бот глючный.
у меня лечилось (в другой раз, когда пумба-бот вообще ни на что не хотел реагировать) тупым закрытием вибера и перезагрузкой смартофона.
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Alex2007
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