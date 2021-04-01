|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 20:17
stas_rst написав:
такий момент по 6-й категорії:
чи важлива неперервна послідовність операцій на суми, більші, аніж 50 грн, аж до досягнення 30-ти операцій підряд ?
Приклад: якщо 2,5,10 і т.д операції - менше 50 грн, однак по кількості операцій (30) на суму понад 50 грн умови виконані
Дякую
ПС. Виходить 6,6 % на суму 1500 ??? і що з КБ, коли 30х50 виконані ?
6,6%-19,5%=5,36%!
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1471
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 кві, 2021 21:38
M-Audio написав:
Нет, это на замечание о том, почему такие странные категории.
категории это уже вишенка на торте, придирки.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 6462
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1304 раз.
- Подякували: 1847 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 кві, 2021 06:08
По шестой категории уже не показывает как раньше в вайбере после каждого платежа от 50 грн сколько операций совершено и сколько осталось до достижения цели сделать или это только у меня так?
-
vovareuckij
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 19.06.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|