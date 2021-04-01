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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 20:17
stas_rst написав:
такий момент по 6-й категорії:
чи важлива неперервна послідовність операцій на суми, більші, аніж 50 грн, аж до досягнення 30-ти операцій підряд ?
Приклад: якщо 2,5,10 і т.д операції - менше 50 грн, однак по кількості операцій (30) на суму понад 50 грн умови виконані
Дякую
ПС. Виходить 6,6 % на суму 1500 ??? і що з КБ, коли 30х50 виконані ?
6,6%-19,5%=5,36%!
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valya
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Додано: Чет 01 кві, 2021 21:38
M-Audio написав:
Нет, это на замечание о том, почему такие странные категории.
категории это уже вишенка на торте, придирки.
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vitaliian
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 06:08
По шестой категории уже не показывает как раньше в вайбере после каждого платежа от 50 грн сколько операций совершено и сколько осталось до достижения цели сделать или это только у меня так?
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vovareuckij
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:05
vovareuckij, вчера рано утром выбрал категории 6, в обед оплата на 55 грн и получил сообщение со счётчиком сколько осталось.
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MASolomko
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:06
vovareuckij написав:По шестой категории уже не показывает как раньше в вайбере после каждого платежа от 50 грн сколько операций совершено и сколько осталось до достижения цели сделать или это только у меня так?
+1, тоже не приходят.
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unknownurl
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:32
unknownurl в чате сказали что передадут обращение в технический отдел.
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vovareuckij
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:01
колеги, то як з послідовністю операцій ? понад 50 грн має бути безперервна до 30 операцій чи допускається мікс із меншими проміжними сумами сумами (50-50-35-50-25-50 і т.д) ?
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stas_rst
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:10
stas_rst написав:
колеги, то як з послідовністю операцій ? понад 50 грн має бути безперервна до 30 операцій чи допускається мікс із меншими проміжними сумами сумами (50-50-35-50-25-50 і т.д) ?
Авжеж допускається, шо ви як ето самоє.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:49
а если оплату за газ 1500 грн разбить на 30 платежей? в описании 6 категории не сказано что такнельзя.
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vitaliian
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:55
vitaliian написав:
а если оплату за газ 1500 грн разбить на 30 платежей? в описании 6 категории не сказано что такнельзя.
а че 1500? 100КБ с 1860грн. выходит
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Мизантрóп
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