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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3178317931803181>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 834
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 834
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 20:17

  stas_rst написав:такий момент по 6-й категорії:
чи важлива неперервна послідовність операцій на суми, більші, аніж 50 грн, аж до досягнення 30-ти операцій підряд ?

Приклад: якщо 2,5,10 і т.д операції - менше 50 грн, однак по кількості операцій (30) на суму понад 50 грн умови виконані
Дякую
ПС. Виходить 6,6 % на суму 1500 ??? і що з КБ, коли 30х50 виконані ?

6,6%-19,5%=5,36%!
valya
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:38

Re: ПУМБ

  M-Audio написав:Нет, это на замечание о том, почему такие странные категории.
категории это уже вишенка на торте, придирки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 06:08

По шестой категории уже не показывает как раньше в вайбере после каждого платежа от 50 грн сколько операций совершено и сколько осталось до достижения цели сделать или это только у меня так?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:05

Re: ПУМБ

vovareuckij, вчера рано утром выбрал категории 6, в обед оплата на 55 грн и получил сообщение со счётчиком сколько осталось.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:06

Re: ПУМБ

vovareuckij написав:По шестой категории уже не показывает как раньше в вайбере после каждого платежа от 50 грн сколько операций совершено и сколько осталось до достижения цели сделать или это только у меня так?
+1, тоже не приходят.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:32

unknownurl в чате сказали что передадут обращение в технический отдел.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:01

колеги, то як з послідовністю операцій ? понад 50 грн має бути безперервна до 30 операцій чи допускається мікс із меншими проміжними сумами сумами (50-50-35-50-25-50 і т.д) ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:10

  stas_rst написав:колеги, то як з послідовністю операцій ? понад 50 грн має бути безперервна до 30 операцій чи допускається мікс із меншими проміжними сумами сумами (50-50-35-50-25-50 і т.д) ?

Авжеж допускається, шо ви як ето самоє.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:49

Re: ПУМБ

а если оплату за газ 1500 грн разбить на 30 платежей? в описании 6 категории не сказано что такнельзя.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:55

  vitaliian написав:а если оплату за газ 1500 грн разбить на 30 платежей? в описании 6 категории не сказано что такнельзя.

а че 1500? 100КБ с 1860грн. выходит
Мизантрóп
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