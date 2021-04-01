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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3178317931803181

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 834
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 834
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:59

Мизантрóп
Так там 100 грн. указано до налогов. Больше 100грн-19,5% не дадут.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:12

Ferlakur соррі за прописні істини, ніколи її не обирав :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:16

  malinin007 написав:Мизантрóп
Так там 100 грн. указано до налогов. Больше 100грн-19,5% не дадут.

Написано: Додатково утримується податок у розмірі 19,5%.
И в правилах:
Заохочення Акції – зарахування на Картковий рахунок, відкритий в національній валюті України, коштів
за проведення Операцій у відповідному періоді проведення Акції після сплати податків та зборів,
передбачених законодавством України.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:37

Re: ПУМБ

Чи правильно я розумію, що у 2 категорії 2% брудними абсолютно за всі покупки окрім продуктів?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:57

  stas_rst написав:колеги, то як з послідовністю операцій ? понад 50 грн має бути безперервна до 30 операцій чи допускається мікс із меншими проміжними сумами сумами (50-50-35-50-25-50 і т.д) ?


так попробуйте сделать 1 операцию на 50 - должно прийти сообщение со счетчиком -1.
Вторая покупка на 35 - будет без вибер-сообщения.
Потом опять на 50 - если придет сообщение и там счетчик -1, значит работает, если нет - значит нет.
Но вообще по-моему (2 месяца назад) беспрерывность или прерывность сумм значения не имела; может это был баг? - хз. :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 02 кві, 2021 11:00, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:57

Re: ПУМБ

  Мизантрóп написав:Написано: Додатково утримується податок у розмірі 19,5%.
И в правилах:
Заохочення Акції – зарахування на Картковий рахунок, відкритий в національній валюті України, коштів
за проведення Операцій у відповідному періоді проведення Акції після сплати податків та зборів,
передбачених законодавством України.

А где тут противоречие? Вы хотите сказать, что по 6 категории после 30 операций по 50 грн начислят 100 чистыми?
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:02

  malinin007 написав:
  Мизантрóп написав:Написано: Додатково утримується податок у розмірі 19,5%.
И в правилах:
Заохочення Акції – зарахування на Картковий рахунок, відкритий в національній валюті України, коштів
за проведення Операцій у відповідному періоді проведення Акції після сплати податків та зборів,
передбачених законодавством України.

А где тут противоречие? Вы хотите сказать, что по 6 категории после 30 операций по 50 грн начислят 100 чистыми?

начислят 100,а выплатят (зачислят на картсчет) всего 80,5
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:10

Re: ПУМБ

  Мизантрóп написав:начислят 100,а выплатят (зачислят на картсчет) всего 80,5

Ну так да.
А этим вы что хотели сказать?
  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:а если оплату за газ 1500 грн разбить на 30 платежей? в описании 6 категории не сказано что такнельзя.

а че 1500? 100КБ с 1860грн. выходит
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:20

  Alex2007 написав:Но вообще по-моему (2 месяца назад) беспрерывность или прерывность сумм значения не имела; может это был баг? - хз. :D

Да откуда вообще могла взяться мысль о "непрерывности"? Это ж надо такое придумать.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:23

  M-Audio написав:
  Alex2007 написав:Но вообще по-моему (2 месяца назад) беспрерывность или прерывность сумм значения не имела; может это был баг? - хз. :D

Да откуда вообще могла взяться мысль о "непрерывности"? Это ж надо такое придумать.



Наверное потому что там написано "100 грн за перші 30 будь-яких розрахунків". :D
Тогда слово "перші" выкинуть нужно из описания. Либо это заложенная мина. :mrgreen:
Alex2007
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  #<1 ... 3178317931803181
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