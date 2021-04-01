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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:59
Мизантрóп
Так там 100 грн. указано до налогов. Больше 100грн-19,5% не дадут.
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malinin007
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:12
Ferlakur
соррі за прописні істини, ніколи її не обирав
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stas_rst
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:16
malinin007 написав:Мизантрóп
Так там 100 грн. указано до налогов. Больше 100грн-19,5% не дадут.
Написано: Додатково утримується податок у розмірі 19,5%.
И в правилах:
Заохочення Акції – зарахування на Картковий рахунок, відкритий в національній валюті України, коштів
за проведення Операцій у відповідному періоді проведення Акції після сплати податків та зборів,
передбачених законодавством України.
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:37
Чи правильно я розумію, що у 2 категорії 2% брудними абсолютно за всі покупки окрім продуктів?
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Пансер
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:57
stas_rst написав:
колеги, то як з послідовністю операцій ? понад 50 грн має бути безперервна до 30 операцій чи допускається мікс із меншими проміжними сумами сумами (50-50-35-50-25-50 і т.д) ?
так попробуйте сделать 1 операцию на 50 - должно прийти сообщение со счетчиком -1.
Вторая покупка на 35 - будет без вибер-сообщения.
Потом опять на 50 - если придет сообщение и там счетчик -1, значит работает, если нет - значит нет.
Но вообще по-моему (2 месяца назад) беспрерывность или прерывность сумм значения не имела; может это был баг? - хз.
Востаннє редагувалось Alex2007
в П'ят 02 кві, 2021 11:00, всього редагувалось 2 разів.
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Alex2007
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:57
Мизантрóп написав:
Написано: Додатково утримується податок у розмірі 19,5%.
И в правилах:
Заохочення Акції – зарахування на Картковий рахунок, відкритий в національній валюті України, коштів
за проведення Операцій у відповідному періоді проведення Акції після сплати податків та зборів,
передбачених законодавством України.
А где тут противоречие? Вы хотите сказать, что по 6 категории после 30 операций по 50 грн начислят 100 чистыми?
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malinin007
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:02
malinin007 написав: Мизантрóп написав:
Написано: Додатково утримується податок у розмірі 19,5%.
И в правилах:
Заохочення Акції – зарахування на Картковий рахунок, відкритий в національній валюті України, коштів
за проведення Операцій у відповідному періоді проведення Акції після сплати податків та зборів,
передбачених законодавством України.
А где тут противоречие? Вы хотите сказать, что по 6 категории после 30 операций по 50 грн начислят 100 чистыми?
начислят 100,а выплатят (зачислят на картсчет) всего 80,5
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:10
Мизантрóп написав:
начислят 100,а выплатят (зачислят на картсчет) всего 80,5
Ну так да.
А этим вы что хотели сказать?
Мизантрóп написав: vitaliian написав:
а если оплату за газ 1500 грн разбить на 30 платежей? в описании 6 категории не сказано что такнельзя.
а че 1500? 100КБ с 1860грн. выходит
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malinin007
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:20
Alex2007 написав:
Но вообще по-моему (2 месяца назад) беспрерывность или прерывность сумм значения не имела; может это был баг? - хз.
Да откуда вообще могла взяться мысль о "непрерывности"? Это ж надо такое придумать.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:23
M-Audio написав: Alex2007 написав:
Но вообще по-моему (2 месяца назад) беспрерывность или прерывность сумм значения не имела; может это был баг? - хз.
Да откуда вообще могла взяться мысль о "непрерывности"? Это ж надо такое придумать.
Наверное потому что там написано "100 грн за перші
30 будь-яких розрахунків".
Тогда слово "перші" выкинуть нужно из описания. Либо это заложенная мина.
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Alex2007
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