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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3181318231833184>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 834
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 834
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:12

  malinin007 написав:
  Мизантрóп написав:и болт по 6-й категории))

Не болт, а винтик, потому шо за 30 платежей по 50 грн, надо будет отслюнявить еще привату 30 грн )))
Чистыми будет 50,5 грн

болт : мсс 4900 не берет участие.

Зображення

комуна только в 1,2 и 5 и та ток через мобільний додаток ПУМБ Online
Изучайте https://retail.pumb.ua/service/arqam
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:22

Re: ПУМБ

  Alex2007 написав:Наверное потому что там написано "100 грн за перші 30 будь-яких розрахунків".
Тогда слово "перші" выкинуть нужно из описания. Либо это заложенная мина

меня тоже это сбивает тут неоднозначная трактовка, скорее всего имелось в виду можете наделать хоть 100 транзакций по 50 грн но бонус выплатят только за первые 30. Тогда какой смысл такого ограничения?, банку не нужны 31я-300я транзакция? Логичнее выглядит задача поднять средний чек одной транзакции, а не ограничение их количества бонусными 30ю. Вообще ощущение что маркетолог там девочка без образования, просто симпатичная и всё.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 кві, 2021 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:26

Re: ПУМБ

  Мизантрóп написав:болт : мсс 4900 не берет участие.

И правда не берет. И добавлять поставщика в свою базу не хотят, негодяи!

Мизантрóп
Спасибо за разъяснения.
Востаннє редагувалось malinin007 в П'ят 02 кві, 2021 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:27

  malinin007 написав:
  Мизантрóп написав:болт : мсс 4900 не берет участие.

И правда не берет. И добавлять поставщика в свою базу не хотят, негодяи!

когда акция пройдёт добавят)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:33

Re: ПУМБ

Остается понять 10% кешбека по Ясной карте дают только за кредитные или за свои тоже?
Кто знает точно?
Востаннє редагувалось malinin007 в П'ят 02 кві, 2021 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:34

Я так понимаю покупки в Google Play тоже не учитываются для 6 категории или просто уведомляшки в Viber не приходят.

UPD: 5816 в пролете.
Востаннє редагувалось unknownurl в П'ят 02 кві, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:35

  malinin007 написав:Остается понять 10% кешбека по Ясной карте дают только за свои или за кредитные тоже?
Кто знает точно?

за любые
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:42

  malinin007 написав:
  Мизантрóп написав:болт : мсс 4900 не берет участие.

И правда не берет. И добавлять поставщика в свою базу не хотят, негодяи!

И шаблонов not на самых жирных.
Тогда 5<2.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:48

  vitaliian написав:
  malinin007 написав:Остается понять 10% кешбека по Ясной карте дают только за кредитные или за свои тоже?
Кто знает точно?

за любые

То есть в апреле можно спокойно платить с карты Ясно кредитных средств через next?
Платеж пройдет без комиссий и будет в льготном периоде?
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:02

Я платил в пумб онлайне интернет Волю. Он тоже не попадает в 6-ю категорию или это у них с вайбером глюк, что счетчик не работает?
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