болт : мсс 4900 не берет участие.
комуна только в 1,2 и 5 и та ток через мобільний додаток ПУМБ Online
Изучайте
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:12
болт : мсс 4900 не берет участие.
комуна только в 1,2 и 5 и та ток через мобільний додаток ПУМБ Online
Изучайте
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:22
Re: ПУМБ
меня тоже это сбивает тут неоднозначная трактовка, скорее всего имелось в виду можете наделать хоть 100 транзакций по 50 грн но бонус выплатят только за первые 30. Тогда какой смысл такого ограничения?, банку не нужны 31я-300я транзакция? Логичнее выглядит задача поднять средний чек одной транзакции, а не ограничение их количества бонусными 30ю. Вообще ощущение что маркетолог там девочка без образования, просто симпатичная и всё.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 кві, 2021 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:26
Re: ПУМБ
И правда не берет. И добавлять поставщика в свою базу не хотят, негодяи!
Мизантрóп
Спасибо за разъяснения.
Востаннє редагувалось malinin007 в П'ят 02 кві, 2021 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:27
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:33
Re: ПУМБ
Остается понять 10% кешбека по Ясной карте дают только за кредитные или за свои тоже?
Кто знает точно?
Востаннє редагувалось malinin007 в П'ят 02 кві, 2021 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:34
Я так понимаю покупки в Google Play тоже не учитываются для 6 категории или просто уведомляшки в Viber не приходят.
UPD: 5816 в пролете.
Востаннє редагувалось unknownurl в П'ят 02 кві, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:35
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:42
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:48
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:02
Я платил в пумб онлайне интернет Волю. Он тоже не попадает в 6-ю категорию или это у них с вайбером глюк, что счетчик не работает?
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