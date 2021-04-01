ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:12
malinin007 написав: Мизантрóп написав:
и болт по 6-й категории))
Не болт, а винтик, потому шо за 30 платежей по 50 грн, надо будет отслюнявить еще привату 30 грн )))
Чистыми будет 50,5 грн
болт : мсс 4900 не берет участие.
комуна только в 1,2 и 5 и та ток через мобільний додаток ПУМБ Online
Изучайте
https://retail.pumb.ua/service/arqam
Мизантрóп
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:22
Alex2007 написав:
Наверное потому что там написано "100 грн за перші 30 будь-яких розрахунків".
Тогда слово "перші" выкинуть нужно из описания. Либо это заложенная мина
меня тоже это сбивает тут неоднозначная трактовка, скорее всего имелось в виду можете наделать хоть 100 транзакций по 50 грн но бонус выплатят только за первые 30. Тогда какой смысл такого ограничения?, банку не нужны 31я-300я транзакция? Логичнее выглядит задача поднять средний чек одной транзакции, а не ограничение их количества бонусными 30ю. Вообще ощущение что маркетолог там девочка без образования, просто симпатичная и всё.
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vitaliian
в П'ят 02 кві, 2021 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:26
Мизантрóп написав:
болт : мсс 4900 не берет участие.
И правда не берет. И добавлять поставщика в свою базу не хотят, негодяи!
Мизантрóп
Спасибо за разъяснения.
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malinin007
в П'ят 02 кві, 2021 14:30, всього редагувалось 1 раз.
malinin007
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:27
malinin007 написав: Мизантрóп написав:
болт : мсс 4900 не берет участие.
И правда не берет. И добавлять поставщика в свою базу не хотят, негодяи!
когда акция пройдёт добавят)
vitaliian
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:33
Остается понять 10% кешбека по Ясной карте дают только за кредитные или за свои тоже?
Кто знает точно?
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malinin007
в П'ят 02 кві, 2021 14:38, всього редагувалось 1 раз.
malinin007
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:34
Я так понимаю покупки в Google Play тоже не учитываются для 6 категории или просто уведомляшки в Viber не приходят.
UPD: 5816 в пролете.
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unknownurl
в П'ят 02 кві, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:35
malinin007 написав:
Остается понять 10% кешбека по Ясной карте дают только за свои или за кредитные тоже?
Кто знает точно?
за любые
vitaliian
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:42
malinin007 написав: Мизантрóп написав:
болт : мсс 4900 не берет участие.
И правда не берет. И добавлять поставщика в свою базу не хотят, негодяи!
И шаблонов not на самых жирных.
Тогда 5<2.
ruvex
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:48
vitaliian написав: malinin007 написав:
Остается понять 10% кешбека по Ясной карте дают только за кредитные или за свои тоже?
Кто знает точно?
за любые
То есть в апреле можно спокойно платить с карты Ясно кредитных средств через next?
Платеж пройдет без комиссий и будет в льготном периоде?
malinin007
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:02
Я платил в пумб онлайне интернет Волю. Он тоже не попадает в 6-ю категорию или это у них с вайбером глюк, что счетчик не работает?
vovareuckij
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