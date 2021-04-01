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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3181318231833184

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 834
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 834
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:07

Re: ПУМБ

  malinin007 написав:То есть в апреле можно спокойно платить с карты Ясно кредитных средств через next?
Платеж пройдет без комиссий и будет в льготном периоде?

Одно с другим не связано.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:24

Re: ПУМБ

  malinin007 написав:То есть в апреле можно спокойно платить с карты Ясно кредитных средств через next?
Платеж пройдет без комиссий и будет в льготном периоде?
если вы про бонус 10% то через next нет, выплачиваются только за те организации, которые есть в приложении пумба, мне так обьяснили, можете заплатить через next 1 грн и через 5 дней посмотреть придёт ли бонус. Кредитные или свои разницы для next нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 кві, 2021 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:24

Re: ПУМБ

vovareuckij написав:Я платил в пумб онлайне интернет Волю. Он тоже не попадает в 6-ю категорию или это у них с вайбером глюк, что счетчик не работает?
Не попадає, там же в кращому випадку МСС4900, а в гіршому взагалі платіж за реквізитами. Вище ж список кодів МСС торгових точок, які беруть участь в акції.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:26

Re: ПУМБ

Мизантрóп написав:и болт по 6-й категории))

Так питання було стосовно переказ/покупка. А за "болт" звісно + :))
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