Одно с другим не связано.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:07
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:24
Re: ПУМБ
если вы про бонус 10% то через next нет, выплачиваются только за те организации, которые есть в приложении пумба, мне так обьяснили, можете заплатить через next 1 грн и через 5 дней посмотреть придёт ли бонус. Кредитные или свои разницы для next нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 кві, 2021 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:24
Re: ПУМБ
Не попадає, там же в кращому випадку МСС4900, а в гіршому взагалі платіж за реквізитами. Вище ж список кодів МСС торгових точок, які беруть участь в акції.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:26
Re: ПУМБ
Так питання було стосовно переказ/покупка. А за "болт" звісно + )
|