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Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:07
malinin007 написав:
То есть в апреле можно спокойно платить с карты Ясно кредитных средств через next?
Платеж пройдет без комиссий и будет в льготном периоде?
Одно с другим не связано.
ingtrans
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:24
malinin007 написав:
То есть в апреле можно спокойно платить с карты Ясно кредитных средств через next?
Платеж пройдет без комиссий и будет в льготном периоде?
если вы про бонус 10% то через next нет, выплачиваются только за те организации, которые есть в приложении пумба, мне так обьяснили, можете заплатить через next 1 грн и через 5 дней посмотреть придёт ли бонус. Кредитные или свои разницы для next нет.
Востаннє редагувалось
vitaliian
в П'ят 02 кві, 2021 15:24, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:24
vovareuckij написав:Я платил в пумб онлайне интернет Волю. Он тоже не попадает в 6-ю категорию или это у них с вайбером глюк, что счетчик не работает?
Не попадає, там же в кращому випадку МСС4900, а в гіршому взагалі платіж за реквізитами. Вище ж список кодів МСС торгових точок, які беруть участь в акції.
stryzhko
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:26
Мизантрóп написав:и болт по 6-й категории))
Так питання було стосовно переказ/покупка. А за "болт" звісно +
)
stryzhko
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:56
vitaliian написав: malinin007 написав:
То есть в апреле можно спокойно платить с карты Ясно кредитных средств через next?
Платеж пройдет без комиссий и будет в льготном периоде?
если вы про бонус 10% то через next нет, выплачиваются только за те организации, которые есть в приложении пумба, мне так обьяснили, можете заплатить через next 1 грн и через 5 дней посмотреть придёт ли бонус. Кредитные или свои разницы для next нет.
По крайней мере еще в прошлом месяце за оплату next 10% давали.
ingtrans
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:13
vovareuckij написав:
Я платил в пумб онлайне интернет Волю. Он тоже не попадает в 6-ю категорию или это у них с вайбером глюк, что счетчик не работает?
мой провайдер попадает, но платил я 1го как проснулся - проверял, не начнет ли комиссия капать
cohan
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:30
Что за хрень творится с 6 категорией? Раньше все платежи, независимо от МСС входили в 6 категорию (ну кроме переводов и т.п.), сейчас же какие-то непонятные никому исключения...
unknownurl
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:14
ingtrans написав:
По крайней мере еще в прошлом месяце за оплату next 10% давали.
попробывал 30 грн заплатить через
https://www.portmone.com.ua/catalog/communal
если ясно кешбэк зайдёт отпишусь..
больше нигде моего осбб нет.
Востаннє редагувалось
vitaliian
в П'ят 02 кві, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:14
unknownurl Да согласен через сервис uplata заплатил волю и не попал платеж ((
vovareuckij
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:21
malinin007 написав:
Вопрос в том, как проводится платеж через next, как перевод средств или как операция через платежный шлюз?
проводится вот так:
МСС 4900 даёт.
Intento
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