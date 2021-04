Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:24

malinin007 написав: То есть в апреле можно спокойно платить с карты Ясно кредитных средств через next?

если вы про бонус 10% то через next нет, выплачиваются только за те организации, которые есть в приложении пумба, мне так обьяснили, можете заплатить через next 1 грн и через 5 дней посмотреть придёт ли бонус. Кредитные или свои разницы для next нет.