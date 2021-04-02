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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3182318331843185

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 834
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 834
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:35

Если как операция покупки, то значит должна в льготном периоде быть и кэшбек должен быть.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:49

  vitaliian написав:
  malinin007 написав:То есть в апреле можно спокойно платить с карты Ясно кредитных средств через next?
Платеж пройдет без комиссий и будет в льготном периоде?
если вы про бонус 10% то через next нет, выплачиваются только за те организации, которые есть в приложении пумба, мне так обьяснили, можете заплатить через next 1 грн и через 5 дней посмотреть придёт ли бонус. Кредитные или свои разницы для next нет.

Через next дают 10%, по крайней мере в январе-марте давали.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:53

  Мизантрóп написав:болт : мсс 4900 не берет участие.

Зображення

комуна только в 1,2 и 5 и та ток через мобільний додаток ПУМБ Online
Изучайте https://retail.pumb.ua/service/arqam

А посмотрите, пожалйуста, кто может, такие же пумбовские странички за декабрь-февраль, там емнип тоже был такой список кодов, но тогда 4900 по 6 кат. проходил.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 00:30

  Aktus написав:А посмотрите, пожалйуста, кто может, такие же пумбовские странички за декабрь-февраль, там емнип тоже был такой список кодов, но тогда 4900 по 6 кат. проходил.

Есть такой вариант.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 02:20

Re: ПУМБ

  ruvex написав:Есть такой вариант.

Это к чему приложение?

Я писал вот о чем.

Вот описание февральского КБ https://retail.pumb.ua/service/arqfp
Там есть список МСС (он на две группы меньше нынешнего) https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... 774345.pdf
Тогда по 1,2 и 6 категориям за 4900 и прочее не из этого списка КБ начисляли.

Вот описание январского КБ https://retail.pumb.ua/service/arqjp
Там тот же список МСС.
И тогда тоже начисляли.

Что же изменилось? Правила вроде те же.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 02:27

Re: ПУМБ

  ruvex написав:Есть такой вариант.

Нашел, это к декабрьскому КБ. https://retail.pumb.ua/service/arqdp
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 02:31

Re: ПУМБ

  Aktus написав:Правила вроде те же.

Пытался сравнить. Куча файлов с разными названиями и описаниями. Со страницы ПУМБ+МС ссылка ведет на правила ПУМБ+Виза. Три часа ночи. Дануихнафиг.
Aktus
 
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