ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:35
Если как операция покупки, то значит должна в льготном периоде быть и кэшбек должен быть.
vovareuckij
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:49
vitaliian написав: malinin007 написав:
То есть в апреле можно спокойно платить с карты Ясно кредитных средств через next?
Платеж пройдет без комиссий и будет в льготном периоде?
если вы про бонус 10% то через next нет, выплачиваются только за те организации, которые есть в приложении пумба, мне так обьяснили, можете заплатить через next 1 грн и через 5 дней посмотреть придёт ли бонус. Кредитные или свои разницы для next нет.
Через next дают 10%, по крайней мере в январе-марте давали.
malinin007
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 23:53
А посмотрите, пожалйуста, кто может, такие же пумбовские странички за декабрь-февраль, там емнип тоже был такой список кодов, но тогда 4900 по 6 кат. проходил.
Aktus
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Додано: Суб 03 кві, 2021 00:30
Aktus написав:
А посмотрите, пожалйуста, кто может, такие же пумбовские странички за декабрь-февраль, там емнип тоже был такой список кодов, но тогда 4900 по 6 кат. проходил.
Есть такой
вариант
.
ruvex
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Додано: Суб 03 кві, 2021 02:20
ruvex написав:
Есть такой вариант.
Это к чему приложение?
Я писал вот о чем.
Вот описание февральского КБ
https://retail.pumb.ua/service/arqfp
Там есть список МСС (он на две группы меньше нынешнего)
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... 774345.pdf
Тогда по 1,2 и 6 категориям за 4900 и прочее не из этого списка КБ начисляли.
Вот описание январского КБ
https://retail.pumb.ua/service/arqjp
Там тот же список МСС.
И тогда тоже начисляли.
Что же изменилось? Правила вроде те же.
Aktus
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Додано: Суб 03 кві, 2021 02:27
ruvex написав:
Есть такой вариант.
Нашел, это к декабрьскому КБ.
https://retail.pumb.ua/service/arqdp
Aktus
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Додано: Суб 03 кві, 2021 02:31
Aktus написав:
Правила вроде те же.
Пытался сравнить. Куча файлов с разными названиями и описаниями. Со страницы ПУМБ+МС ссылка ведет на правила ПУМБ+Виза. Три часа ночи. Дануихнафиг.
Aktus
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Додано: Суб 03 кві, 2021 08:31
В Зоомагазинах интересный первый МСС.)
guntherhouse777
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