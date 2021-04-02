поднимали, думаю, они смотрят на параллельные банки, и еще кажется что не все зппросы в кредбюро это бюро репортит заемщику
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:26
поднимали, думаю, они смотрят на параллельные банки, и еще кажется что не все зппросы в кредбюро это бюро репортит заемщику
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:28
Re: ПУМБ
ну вот, сразу видно: Ринат Леонидович - человек серьезный
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:45
Или исправили, или ПК версия вайбера корректнее работает. Только что выбрал 5-ю все ок. Может не следует торопиться с выбором 1-го числа.
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