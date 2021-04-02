RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3183318431853186

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 834
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 834
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:26

  uaprofi написав:
  Goodman написав:ваш обовязковий платиж по кредитний карти за минулий период
складае 621,68 грн необхидно сплатити до 30-04-2021


у свиней должно быть от 870 до 900 грн.
или комуто налили больше 30К без доков?
кстати комуто поднимали больше 30К без дополнительных доков?


поднимали, думаю, они смотрят на параллельные банки, и еще кажется что не все зппросы в кредбюро это бюро репортит заемщику
cohan
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 27.09.19
Подякував: 69 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:28

Re: ПУМБ

ну вот, сразу видно: Ринат Леонидович - человек серьезный

http://dancor.sumy.ua/news/newsline/360856
cohan
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 27.09.19
Подякував: 69 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:45

  vitaliian написав:
  M-Audio написав:Айтишники-то тут при чём? Им что из маркетинга прислали, то они и запрограммировали.
из маркетинга прислали всем давать 1ю категорию вне зависимости от выбранной?

Или исправили, или ПК версия вайбера корректнее работает. Только что выбрал 5-ю все ок. Может не следует торопиться с выбором 1-го числа.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6784
З нами з: 20.01.15
Подякував: 406 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3183318431853186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], stellassvitonline і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31853)
03.04.2021 11:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.