M-Audio написав:Айтишники-то тут при чём? Им что из маркетинга прислали, то они и запрограммировали.
из маркетинга прислали всем давать 1ю категорию вне зависимости от выбранной?
Или исправили, или ПК версия вайбера корректнее работает. Только что выбрал 5-ю все ок. Может не следует торопиться с выбором 1-го числа.
Так вчера была рассылка, что наблюдались технические проблемы с выбором категорий, поэтому сделают сброс выбора, после чего нужно будет выбирать еще раз. Вчера категория повторно не выбиралась, получал сообщение, что категория уже выбрана, а сегодня выбрал повторно. Так что кто выбрал 1.04 повторите процедуру выбора на всякий случай, а то может оказаться, что у вас не выбрана категория.