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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3184318531863187>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 834
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 834
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:26

  uaprofi написав:
  Goodman написав:ваш обовязковий платиж по кредитний карти за минулий период
складае 621,68 грн необхидно сплатити до 30-04-2021


у свиней должно быть от 870 до 900 грн.
или комуто налили больше 30К без доков?
кстати комуто поднимали больше 30К без дополнительных доков?


поднимали, думаю, они смотрят на параллельные банки, и еще кажется что не все зппросы в кредбюро это бюро репортит заемщику
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:28

Re: ПУМБ

ну вот, сразу видно: Ринат Леонидович - человек серьезный

http://dancor.sumy.ua/news/newsline/360856
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:45

  vitaliian написав:
  M-Audio написав:Айтишники-то тут при чём? Им что из маркетинга прислали, то они и запрограммировали.
из маркетинга прислали всем давать 1ю категорию вне зависимости от выбранной?

Или исправили, или ПК версия вайбера корректнее работает. Только что выбрал 5-ю все ок. Может не следует торопиться с выбором 1-го числа.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:28

Re: ПУМБ

  ol_zy написав:Или исправили, или ПК версия вайбера корректнее работает. Только что выбрал 5-ю все ок. Может не следует торопиться с выбором 1-го числа.
єто все приколи телефонов, у меня все нормально вибирается , даже первого числа в 5 утра. телефон отстой 1/16 тесно
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:40

  ol_zy написав:
  vitaliian написав:
  M-Audio написав:Айтишники-то тут при чём? Им что из маркетинга прислали, то они и запрограммировали.
из маркетинга прислали всем давать 1ю категорию вне зависимости от выбранной?

Или исправили, или ПК версия вайбера корректнее работает. Только что выбрал 5-ю все ок. Может не следует торопиться с выбором 1-го числа.

Так вчера была рассылка, что наблюдались технические проблемы с выбором категорий, поэтому сделают сброс выбора, после чего нужно будет выбирать еще раз. Вчера категория повторно не выбиралась, получал сообщение, что категория уже выбрана, а сегодня выбрал повторно. Так что кто выбрал 1.04 повторите процедуру выбора на всякий случай, а то может оказаться, что у вас не выбрана категория.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:28

  ingtrans написав:Так вчера была рассылка, что наблюдались технические проблемы с выбором категорий, поэтому сделают сброс выбора, после чего нужно будет выбирать еще раз. Вчера категория повторно не выбиралась, получал сообщение, что категория уже выбрана, а сегодня выбрал повторно. Так что кто выбрал 1.04 повторите процедуру выбора на всякий случай, а то может оказаться, что у вас не выбрана категория.

Остается риторический вопрос, если была успешно выбрана категория и были оплаты, с успешным счетчиком в вайбере, повторный выбор обнулит счетчик?

п.с. Сегодня кстати в полдень оплаты также сработали в вайбере.
Сообщение рассылки не приходило.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:26

Re: ПУМБ

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с возвратом средств по оплате на зарубежном интернет магазине? Сделал оплату, но продавец долго не отправляет. Хочу сделать отмену, сколько деньги будут возвращаться? И как быть с кешбеком, его аннулируют? Не выплатят 15го?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:58

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с возвратом средств по оплате на зарубежном интернет магазине? Сделал оплату, но продавец долго не отправляет. Хочу сделать отмену, сколько деньги будут возвращаться? И как быть с кешбеком, его аннулируют? Не выплатят 15го?


с кешбеком сложный вопрос, хз когда они его считают, но точно отнимают возвращенные

отмена если refund - то официально же до месяца, реально 10-15 дней

если chargeback - у меня с ПУМБом опыт неудачный, но еще до революции, сейчас может норм шевелятся
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:05

cohan ,а за расчеты валютной картой кешбек насыпают? Или только гривневые Всекарта и Всеможу?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:19

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:а за расчеты валютной картой кешбек насыпают?
насыпают
Flamingo
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