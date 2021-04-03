M-Audio написав:Айтишники-то тут при чём? Им что из маркетинга прислали, то они и запрограммировали.
из маркетинга прислали всем давать 1ю категорию вне зависимости от выбранной?
Или исправили, или ПК версия вайбера корректнее работает. Только что выбрал 5-ю все ок. Может не следует торопиться с выбором 1-го числа.
Так вчера была рассылка, что наблюдались технические проблемы с выбором категорий, поэтому сделают сброс выбора, после чего нужно будет выбирать еще раз. Вчера категория повторно не выбиралась, получал сообщение, что категория уже выбрана, а сегодня выбрал повторно. Так что кто выбрал 1.04 повторите процедуру выбора на всякий случай, а то может оказаться, что у вас не выбрана категория.
ingtrans написав:Так вчера была рассылка, что наблюдались технические проблемы с выбором категорий, поэтому сделают сброс выбора, после чего нужно будет выбирать еще раз. Вчера категория повторно не выбиралась, получал сообщение, что категория уже выбрана, а сегодня выбрал повторно. Так что кто выбрал 1.04 повторите процедуру выбора на всякий случай, а то может оказаться, что у вас не выбрана категория.
Остается риторический вопрос, если была успешно выбрана категория и были оплаты, с успешным счетчиком в вайбере, повторный выбор обнулит счетчик?
п.с. Сегодня кстати в полдень оплаты также сработали в вайбере. Сообщение рассылки не приходило.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с возвратом средств по оплате на зарубежном интернет магазине? Сделал оплату, но продавец долго не отправляет. Хочу сделать отмену, сколько деньги будут возвращаться? И как быть с кешбеком, его аннулируют? Не выплатят 15го?
_PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с возвратом средств по оплате на зарубежном интернет магазине? Сделал оплату, но продавец долго не отправляет. Хочу сделать отмену, сколько деньги будут возвращаться? И как быть с кешбеком, его аннулируют? Не выплатят 15го?
с кешбеком сложный вопрос, хз когда они его считают, но точно отнимают возвращенные
отмена если refund - то официально же до месяца, реально 10-15 дней
если chargeback - у меня с ПУМБом опыт неудачный, но еще до революции, сейчас может норм шевелятся