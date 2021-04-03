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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3184318531863187

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 834
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 834
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:24

Flamingo ,выбрана 2я категория, оплата валютной картой. На Вайбер ничего не пришло о начислении кешбека.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:42

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Хочу сделать отмену, сколько деньги будут возвращаться?
Оплачивал через PayPal, потом продавец сделал возврат и деньги пришли практически мгновенно. Единственно что с курсами ПУМБ что-то нахимичил.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 05:50

  _PORT_UA написав:Flamingo ,выбрана 2я категория, оплата валютной картой. На Вайбер ничего не пришло о начислении кешбека.

Ну вот я буквально третьего дня платил абсолютно по тем же условиям что и вы: категория 2, с валютной всеКарта, оплата в долларах на иностранном сайте за гостиницу - и в вайбер сразу прилетело о начислении кишмиша. У вас там точно покупка? Не гемблинг какой-нибудь или не приведи всевышний квази-деньги? А валютная карта в каком тарифе?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 06:12

Re: ПУМБ

  ol_zy написав:Может не следует торопиться с выбором 1-го числа.
работает ту что выбрал, а про 1ю категорию было ложное сообщение. я не тороплюсь 1го выбираю категории по 5 картам и забываю об этом на месяц, а так надо будет в уме держать что категория не выбрана.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 07:40

Flamingo , валютная Всекарта, оплата на Алиэкспресс. На Вайбер пришло сообщение о том, что покупка на такую то сумму, однако сообщения о том,что начислен кешбек не было.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 08:07

_PORT_UA
Алиэкспресс часто идет как супермаркет, продукты. Может поэтому и кешбека нет?
barborys
 
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ПУМБ (31866)
04.04.2021 09:07
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