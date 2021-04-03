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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 кві, 2021 22:24
Flamingo ,выбрана 2я категория, оплата валютной картой. На Вайбер ничего не пришло о начислении кешбека.
Додано: Суб 03 кві, 2021 23:42
Re: ПУМБ
Додано: Нед 04 кві, 2021 05:50
Ну вот я буквально третьего дня платил абсолютно по тем же условиям что и вы: категория 2, с валютной всеКарта, оплата в долларах на иностранном сайте за гостиницу - и в вайбер сразу прилетело о начислении кишмиша. У вас там точно покупка? Не гемблинг какой-нибудь или не приведи всевышний квази-деньги? А валютная карта в каком тарифе?
Додано: Нед 04 кві, 2021 06:12
Re: ПУМБ
Додано: Нед 04 кві, 2021 07:40
Flamingo , валютная Всекарта, оплата на Алиэкспресс. На Вайбер пришло сообщение о том, что покупка на такую то сумму, однако сообщения о том,что начислен кешбек не было.
Додано: Нед 04 кві, 2021 08:07
_PORT_UA
Алиэкспресс часто идет как супермаркет, продукты. Может поэтому и кешбека нет?
Додано: Нед 04 кві, 2021 08:48
barborys , возможно и так. Так как 2я категория корректно выбрана, оплата прошла и в сообщении указано, что это Покупка. Но самого сообщения о кешбеке не было. Значит прошло под категорию,которая не окешбечивается.
Додано: Нед 04 кві, 2021 09:34
Re: ПУМБ
интересный прикол
погашение до льготного периода было 3 154 грн
пополняю на 1200, плачу за коммуналь 1100 и перевожу в рассрочку
на след день - погашение до льготного периода 854 грн
это баг или фича?
Додано: Нед 04 кві, 2021 09:57
Re: ПУМБ
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