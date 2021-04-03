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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 кві, 2021 22:24
Flamingo ,выбрана 2я категория, оплата валютной картой. На Вайбер ничего не пришло о начислении кешбека.
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_PORT_UA
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Додано: Суб 03 кві, 2021 23:42
_PORT_UA написав:
Хочу сделать отмену, сколько деньги будут возвращаться?
Оплачивал через PayPal, потом продавец сделал возврат и деньги пришли практически мгновенно. Единственно что с курсами ПУМБ что-то нахимичил.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 04 кві, 2021 05:50
_PORT_UA написав:Flamingo
,выбрана 2я категория, оплата валютной картой. На Вайбер ничего не пришло о начислении кешбека.
Ну вот я буквально третьего дня платил абсолютно по тем же условиям что и вы: категория 2, с валютной всеКарта, оплата в долларах на иностранном сайте за гостиницу - и в вайбер сразу прилетело о начислении кишмиша. У вас там точно покупка? Не гемблинг какой-нибудь или не приведи всевышний квази-деньги? А валютная карта в каком тарифе?
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Flamingo
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Додано: Нед 04 кві, 2021 06:12
ol_zy написав:
Может не следует торопиться с выбором 1-го числа.
работает ту что выбрал, а про 1ю категорию было ложное сообщение. я не тороплюсь 1го выбираю категории по 5 картам и забываю об этом на месяц, а так надо будет в уме держать что категория не выбрана.
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vitaliian
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Додано: Нед 04 кві, 2021 07:40
Flamingo , валютная Всекарта, оплата на Алиэкспресс. На Вайбер пришло сообщение о том, что покупка на такую то сумму, однако сообщения о том,что начислен кешбек не было.
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_PORT_UA
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Додано: Нед 04 кві, 2021 08:07
_PORT_UA
Алиэкспресс часто идет как супермаркет, продукты. Может поэтому и кешбека нет?
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barborys
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Додано: Нед 04 кві, 2021 08:48
barborys , возможно и так. Так как 2я категория корректно выбрана, оплата прошла и в сообщении указано, что это Покупка. Но самого сообщения о кешбеке не было. Значит прошло под категорию,которая не окешбечивается.
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_PORT_UA
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Додано: Нед 04 кві, 2021 09:34
интересный прикол
...
это баг или фича?
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 04 кві, 2021 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Нед 04 кві, 2021 09:57
Shaman написав:
это баг или фича?
Ну а как Вы думаете?
ИМХО, лучше тут такое не писать...
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ingtrans
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Додано: Нед 04 кві, 2021 10:18
Shaman написав:
интересный прикол
погашение до льготного периода было 3 154 грн
пополняю на 1200, плачу за коммуналь 1100 и перевожу в рассрочку
на след день - погашение до льготного периода 854 грн
это баг или фича?
за это мы его и любим. с пумбом не соскучишься.
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vitaliian
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