я и не знаю, что думать. если баг, то их может быть два - пишет, что долг погашен, а при расчете % все учтет
типа кому надо, все в курсе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 кві, 2021 10:20
Додано: Нед 04 кві, 2021 10:22
Re: ПУМБ
Додано: Нед 04 кві, 2021 10:26
Re: ПУМБ
и дальше 13 страниц мелкого текста, в котором вообще карты "все можу" нет. никто не знает что изменилось?
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