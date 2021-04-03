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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3185318631873188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 834
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 834
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:20

  ingtrans написав:
  Shaman написав:это баг или фича?

Ну а как Вы думаете?
ИМХО, лучше тут такое не писать...


я и не знаю, что думать. если баг, то их может быть два - пишет, что долг погашен, а при расчете % все учтет :lol:

типа кому надо, все в курсе?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:22

Re: ПУМБ

  Shaman написав:типа кому надо, все в курсе?

Та кому надо уже проверили :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:26

Re: ПУМБ

Повідомлення про зміни у Тарифах АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб
Шановний клієнте, з 26 березня 2021 року набувають чинності зміни до Тарифів АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб.
и дальше 13 страниц мелкого текста, в котором вообще карты "все можу" нет. никто не знает что изменилось?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 14:08

  vitaliian написав:
Повідомлення про зміни у Тарифах АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб
Шановний клієнте, з 26 березня 2021 року набувають чинності зміни до Тарифів АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб.
и дальше 13 страниц мелкого текста, в котором вообще карты "все можу" нет. никто не знает что изменилось?

Зміни підсвічені синім - там 100500 нових комісй на обмін банкнот і т.д. Я поки криміналу не знайшов.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:55

Re: ПУМБ

  Shaman написав:это баг или фича?

ИМХО это недопроведенная на выходных рассрочка.
Посмотрите как она в выписке показывается.
И сумму погашения в понедельник.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:42

  Aktus написав:
  Shaman написав:это баг или фича?

ИМХО это недопроведенная на выходных рассрочка.
Посмотрите как она в выписке показывается.
И сумму погашения в понедельник.


тоже не верю, что пумб ошибется не в свою пользу
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:13

  Aktus написав:
  Shaman написав:это баг или фича?

ИМХО это недопроведенная на выходных рассрочка.
Посмотрите как она в выписке показывается.
И сумму погашения в понедельник.

завжди так. проходили
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:45

Re: ПУМБ

Акция на коммуналку ПУМБ-Ясно будет продлена после 30 апреля? Думаю, выпускать кредитку или поздно пить Боржоми?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:07

Re: ПУМБ

  Water написав:ПУМБ-Ясно будет продлена после 30 апреля?

Нет.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 21:14

  Water написав:Акция на коммуналку ПУМБ-Ясно будет продлена после 30 апреля? Думаю, выпускать кредитку или поздно пить Боржоми?


только в кешбеке, ну тут и Укрсиба достаточно
cohan
 
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  #<1 ... 3185318631873188
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