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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 кві, 2021 10:20
ingtrans написав: Shaman написав:
это баг или фича?
Ну а как Вы думаете?
ИМХО, лучше тут такое не писать...
я и не знаю, что думать. если баг, то их может быть два - пишет, что долг погашен, а при расчете % все учтет
типа кому надо, все в курсе?
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Shaman
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Додано: Нед 04 кві, 2021 10:26
Повідомлення про зміни у Тарифах АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб
Шановний клієнте, з 26 березня 2021 року набувають чинності зміни до Тарифів АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб.
и дальше 13 страниц мелкого текста, в котором вообще карты "все можу" нет. никто не знает что изменилось?
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vitaliian
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Додано: Нед 04 кві, 2021 14:08
vitaliian написав:
Повідомлення про зміни у Тарифах АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб
Шановний клієнте, з 26 березня 2021 року набувають чинності зміни до Тарифів АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб.
и дальше 13 страниц мелкого текста, в котором вообще карты "все можу" нет. никто не знает что изменилось?
Зміни підсвічені синім - там 100500 нових комісй на обмін банкнот і т.д. Я поки криміналу не знайшов.
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klug
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Додано: Нед 04 кві, 2021 15:55
Shaman написав:
это баг или фича?
ИМХО это недопроведенная на выходных рассрочка.
Посмотрите как она в выписке показывается.
И сумму погашения в понедельник.
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Aktus
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Додано: Нед 04 кві, 2021 17:42
Aktus написав: Shaman написав:
это баг или фича?
ИМХО это недопроведенная на выходных рассрочка.
Посмотрите как она в выписке показывается.
И сумму погашения в понедельник.
тоже не верю, что пумб ошибется не в свою пользу
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cohan
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Додано: Нед 04 кві, 2021 19:13
Aktus написав: Shaman написав:
это баг или фича?
ИМХО это недопроведенная на выходных рассрочка
.
Посмотрите как она в выписке показывается.
И сумму погашения в понедельник.
завжди так. проходили
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wolt450
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Додано: Нед 04 кві, 2021 19:45
Акция на коммуналку ПУМБ-Ясно будет продлена после 30 апреля? Думаю, выпускать кредитку или поздно пить Боржоми?
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Water
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Додано: Нед 04 кві, 2021 20:07
Water написав:
ПУМБ-Ясно будет продлена после 30 апреля?
Нет.
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ВIВ
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Додано: Нед 04 кві, 2021 21:14
Water написав:
Акция на коммуналку ПУМБ-Ясно будет продлена после 30 апреля? Думаю, выпускать кредитку или поздно пить Боржоми?
только в кешбеке, ну тут и Укрсиба достаточно
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cohan
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