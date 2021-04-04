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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3186318731883189

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 01:29

Re: ПУМБ

Раз не засчитался кешбек (там мизерная сумма) по транзакции. В итоге - мы перезвоним уведомим. Тишина. Также и по ясно - не пришли мне деньги те 10%, а также молчали прошла ли так регистрация, если самому не звонить толку нет.
antonwriter
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 01:34

Re: ПУМБ

Скажите, по кредитке Все Можу есть начисление % на остаток личных средств?
antonwriter
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Повідомлень: 8
З нами з: 07.02.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 07:05

  antonwriter написав:Скажите, по кредитке Все Можу есть начисление % на остаток личных средств?

Нет
velvet
 
Повідомлень: 3785
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  #<1 ... 3186318731883189
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ПУМБ (31883)
05.04.2021 08:05
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