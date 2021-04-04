|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 01:29
Re: ПУМБ
Раз не засчитался кешбек (там мизерная сумма) по транзакции. В итоге - мы перезвоним уведомим. Тишина. Также и по ясно - не пришли мне деньги те 10%, а также молчали прошла ли так регистрация, если самому не звонить толку нет.
Додано: Пон 05 кві, 2021 01:34
Re: ПУМБ
Скажите, по кредитке Все Можу есть начисление % на остаток личных средств?
Додано: Пон 05 кві, 2021 07:05
|