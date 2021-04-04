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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3187318831893190>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 01:29

Re: ПУМБ

Раз не засчитался кешбек (там мизерная сумма) по транзакции. В итоге - мы перезвоним уведомим. Тишина. Также и по ясно - не пришли мне деньги те 10%, а также молчали прошла ли так регистрация, если самому не звонить толку нет.
antonwriter
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 01:34

Re: ПУМБ

Скажите, по кредитке Все Можу есть начисление % на остаток личных средств?
antonwriter
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 07:05

  antonwriter написав:Скажите, по кредитке Все Можу есть начисление % на остаток личных средств?

Нет
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 07:41

  antonwriter написав:Скажите, по кредитке Все Можу есть начисление % на остаток личных средств?

Нема. Но личные средства мона нашару перекинуть на Свободный (5% седня)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:46

  MASolomko написав:Банк повысил кредитный лимит, хотя последнее повышение было месяц назад, а сама карта оформлена в ноябре прошлого года. Нежданно :D

Щось не складається в мене з цим банком. В січні при оформленні картки, незважаючи на довідку про зарплату (трохи більше 20тис) і питань про майновий стан - налили ліміту аж 1тис грн! Щедро, чи не так? Просив кілька разів переглянути - відповідь та сама: банк перегляне колись, якщо активно користуватись...
Для порівняння: з тою самою довідкою "Альфа" + при заявці, що є і квартира в Києві, і машина - ОДРАЗУ налила 20тис (ще ДО отримання самої картки) :!:
AleksD
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:56

Re: ПУМБ

  AleksD написав:Щось не складається в мене з цим банком.

Ну найважливіша функція цього банку у цьому сезоні оплата комуналки, і ви цим можете користуватися. Бонуси за користування лімітом і рострочкою приємні, але не настільки важливі. Мені і другові кредліміт збільшили приблизно через 4 місяці після відкриття картки за ініціативою банку.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:00

  AleksD написав:
  MASolomko написав:Банк повысил кредитный лимит, хотя последнее повышение было месяц назад, а сама карта оформлена в ноябре прошлого года. Нежданно :D

Щось не складається в мене з цим банком. В січні при оформленні картки, незважаючи на довідку про зарплату (трохи більше 20тис) і питань про майновий стан - налили ліміту аж 1тис грн! Щедро, чи не так? Просив кілька разів переглянути - відповідь та сама: банк перегляне колись, якщо активно користуватись...
Для порівняння: з тою самою довідкою "Альфа" + при заявці, що є і квартира в Києві, і машина - ОДРАЗУ налила 20тис (ще ДО отримання самої картки) :!:


Не просіть 3 місяці - самі налють.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:25

Re: ПУМБ

Пансер
jay2004
Так, звісно, я знаю про комуналку і користуюсь по максимуму 8)
І згоден: без комуналки - картка не настільки і цікава.
Тому якраз зараз був би цікавий ліміт, а не через 4 місяці. Але буду чекати
AleksD
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:49

  AleksD написав:
  MASolomko написав:Банк повысил кредитный лимит, хотя последнее повышение было месяц назад, а сама карта оформлена в ноябре прошлого года. Нежданно :D

Щось не складається в мене з цим банком. В січні при оформленні картки, незважаючи на довідку про зарплату (трохи більше 20тис) і питань про майновий стан - налили ліміту аж 1тис грн! Щедро, чи не так? Просив кілька разів переглянути - відповідь та сама: банк перегляне колись, якщо активно користуватись...
Для порівняння: з тою самою довідкою "Альфа" + при заявці, що є і квартира в Києві, і машина - ОДРАЗУ налила 20тис (ще ДО отримання самої картки) :!:


наоборот заботятся о Вас: за 1000 можно не переживать что украдут, а для оплаты - самое то
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:06

подскажите.
карты пумб через терминалы привата можно пополнить без комиссии?
Игорь Алексеевич
 
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