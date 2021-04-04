|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 01:29
Re: ПУМБ
Раз не засчитался кешбек (там мизерная сумма) по транзакции. В итоге - мы перезвоним уведомим. Тишина. Также и по ясно - не пришли мне деньги те 10%, а также молчали прошла ли так регистрация, если самому не звонить толку нет.
Додано: Пон 05 кві, 2021 01:34
Re: ПУМБ
Скажите, по кредитке Все Можу есть начисление % на остаток личных средств?
Додано: Пон 05 кві, 2021 07:05
Додано: Пон 05 кві, 2021 07:41
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:46
Щось не складається в мене з цим банком. В січні при оформленні картки, незважаючи на довідку про зарплату (трохи більше 20тис) і питань про майновий стан - налили ліміту аж 1тис грн! Щедро, чи не так? Просив кілька разів переглянути - відповідь та сама: банк перегляне колись, якщо активно користуватись...
Для порівняння: з тою самою довідкою "Альфа" + при заявці, що є і квартира в Києві, і машина - ОДРАЗУ налила 20тис (ще ДО отримання самої картки)
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:56
Re: ПУМБ
Ну найважливіша функція цього банку у цьому сезоні оплата комуналки, і ви цим можете користуватися. Бонуси за користування лімітом і рострочкою приємні, але не настільки важливі. Мені і другові кредліміт збільшили приблизно через 4 місяці після відкриття картки за ініціативою банку.
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:00
Не просіть 3 місяці - самі налють.
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:25
Re: ПУМБ
Пансер
jay2004
Так, звісно, я знаю про комуналку і користуюсь по максимуму
І згоден: без комуналки - картка не настільки і цікава.
Тому якраз зараз був би цікавий ліміт, а не через 4 місяці. Але буду чекати
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:49
наоборот заботятся о Вас: за 1000 можно не переживать что украдут, а для оплаты - самое то
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:06
подскажите.
карты пумб через терминалы привата можно пополнить без комиссии?
|