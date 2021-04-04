|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:06
clientage написав:
личные средства мона нашару перекинуть на Свободный (5% седня)
А у этого варианта есть преимущества перед перекидкой на моню?
Там %% на конец дня?
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 239
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему