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ПУМБ
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Додано: Пон 05 кві, 2021 12:06
clientage написав:
личные средства мона нашару перекинуть на Свободный (5% седня)
А у этого варианта есть преимущества перед перекидкой на моню?
Там %% на конец дня?
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Додано: Пон 05 кві, 2021 12:30
Aktus написав: clientage написав:
личные средства мона нашару перекинуть на Свободный (5% седня)
А у этого варианта есть преимущества перед перекидкой на моню?
Там %% на конец дня?
Если Вы пользуетесь черной кредиткой, то преимущества явные...
Если постоянно в плюсе по обеим картам... то так себе.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 12:35
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Додано: Пон 05 кві, 2021 13:46
Игорь Алексеевич написав:
карты пумб через терминалы привата можно пополнить без комиссии?
Да, до конца года можно.
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MASolomko
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Додано: Пон 05 кві, 2021 13:56
MASolomko написав: Игорь Алексеевич написав:
карты пумб через терминалы привата можно пополнить без комиссии?
Да, до конца года можно.
а то я звонил на горячую привата, то там сказали бесплатно через терминалы можно пополнять только карты а-банк и конкорд. у остальных сказали комиссия 0,5%. может оператор девчонка привата не в курсе?
пробывал через иб пумба "поповнити рахунок картою" пумб с карты привата "универсальной" личные средства, то приват взял 5грн.комиссию
вроде сказали, если пополнять кредиты карт пумба через терминалы привата, то нет комиссии, а на др.пополнения, то 0,5% возьмет приват
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 05 кві, 2021 14:17
Игорь Алексеевич написав:
через иб пумба "поповнити рахунок картою" пумб с карты привата "универсальной" личные средства, то приват взял 5грн.комиссию
Приват в любом случае отдает за деньги , зачем было падать в минус 5 грн?
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Goodman
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Додано: Пон 05 кві, 2021 14:20
Goodman написав: Игорь Алексеевич написав:
через иб пумба "поповнити рахунок картою" пумб с карты привата "универсальной" личные средства, то приват взял 5грн.комиссию
Приват в любом случае отдает за деньги , зачем было падать в минус 5 грн?
проверил, сказали др. на форуме, что можно через иб пумба вытащить с карт привата без комиссий.
обманули((
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 05 кві, 2021 14:38
Игорь Алексеевич написав:
проверил, сказали др. на форуме, что можно через иб пумба вытащить с карт привата без комиссий.
обманули((
Люди с дистанционки.
Зачем тянуть, если можно по тропе спокойно закинуть?
Какие-то патриоти привата , дают зароботки.
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Goodman
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Додано: Пон 05 кві, 2021 14:52
Игорь Алексеевич написав:
пробывал через иб пумба "поповнити рахунок картою" пумб с карты привата "универсальной" личные средства, то приват взял 5грн.
При таком кейсе комиссию Приват берёт.
Без комиссии через тропинку пока до конца года. Один из способов тропинки Вы описали сами.
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MASolomko
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Додано: Пон 05 кві, 2021 14:53
всем спасибо. все получилось.
П24
Платежи
Пополнение Пумб
0% комисс.
надо перекидывать на пумб с приват 24 - там есть графа карты пумб, тогда будет без комиссий. а если с ИБ пумба тянуть, то тогда приват возьмёт комиссию
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 05 кві, 2021 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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