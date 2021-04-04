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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3188318931903191>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:06

Re: ПУМБ

  clientage написав:личные средства мона нашару перекинуть на Свободный (5% седня)

А у этого варианта есть преимущества перед перекидкой на моню?
Там %% на конец дня?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:30

  Aktus написав:
  clientage написав:личные средства мона нашару перекинуть на Свободный (5% седня)

А у этого варианта есть преимущества перед перекидкой на моню?
Там %% на конец дня?

Если Вы пользуетесь черной кредиткой, то преимущества явные...
Если постоянно в плюсе по обеим картам... то так себе.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:35

  Мизантрóп написав:болт : мсс 4900 не берет участие.

Зображення

комуна только в 1,2 и 5 и та ток через мобільний додаток ПУМБ Online
Изучайте https://retail.pumb.ua/service/arqam

Таки нет такого болта.

Изучайте
https://red-forum.com/threads/%D0%9F%D0 ... st-1708082
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:46

Re: ПУМБ

  Игорь Алексеевич написав:карты пумб через терминалы привата можно пополнить без комиссии?
Да, до конца года можно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:56

  MASolomko написав:
  Игорь Алексеевич написав:карты пумб через терминалы привата можно пополнить без комиссии?
Да, до конца года можно.

а то я звонил на горячую привата, то там сказали бесплатно через терминалы можно пополнять только карты а-банк и конкорд. у остальных сказали комиссия 0,5%. может оператор девчонка привата не в курсе?
пробывал через иб пумба "поповнити рахунок картою" пумб с карты привата "универсальной" личные средства, то приват взял 5грн.комиссию :roll:

вроде сказали, если пополнять кредиты карт пумба через терминалы привата, то нет комиссии, а на др.пополнения, то 0,5% возьмет приват
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:17

Re: ПУМБ

  Игорь Алексеевич написав:через иб пумба "поповнити рахунок картою" пумб с карты привата "универсальной" личные средства, то приват взял 5грн.комиссию


Приват в любом случае отдает за деньги , зачем было падать в минус 5 грн?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:20

  Goodman написав:
  Игорь Алексеевич написав:через иб пумба "поповнити рахунок картою" пумб с карты привата "универсальной" личные средства, то приват взял 5грн.комиссию


Приват в любом случае отдает за деньги , зачем было падать в минус 5 грн?

проверил, сказали др. на форуме, что можно через иб пумба вытащить с карт привата без комиссий.
обманули((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:38

Re: ПУМБ

  Игорь Алексеевич написав:проверил, сказали др. на форуме, что можно через иб пумба вытащить с карт привата без комиссий.
обманули((


Люди с дистанционки.
Зачем тянуть, если можно по тропе спокойно закинуть?
Какие-то патриоти привата , дают зароботки.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:52

Re: ПУМБ

  Игорь Алексеевич написав:пробывал через иб пумба "поповнити рахунок картою" пумб с карты привата "универсальной" личные средства, то приват взял 5грн.
При таком кейсе комиссию Приват берёт.
Без комиссии через тропинку пока до конца года. Один из способов тропинки Вы описали сами.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:53

всем спасибо. все получилось. :P

П24
Платежи
Пополнение Пумб
0% комисс.

надо перекидывать на пумб с приват 24 - там есть графа карты пумб, тогда будет без комиссий. а если с ИБ пумба тянуть, то тогда приват возьмёт комиссию :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 05 кві, 2021 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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