Банкиры не бедные,нех их кормить!
я верю в то,что у наперсточников написано вторым почерком ,не рисковал всё провожу Сибасом.Тестить конечно надо,но нема дурных
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:02
Re: ПУМБ
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:40
Re: ПУМБ
Додано: Пон 05 кві, 2021 17:51
Re: ПУМБ
Пост не по теме.
Заметил, что многие интернет-магазины перестали брать оплату за товары на карту. Только наложка у многих сейчас. Что за непонятная тенденция?
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