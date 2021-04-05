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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:02
Goodman написав:
Какие-то патриоти привата , дают зароботки.
Банкиры не бедные,нех их кормить!
Aktus написав:
Таки нет такого болта.
я верю в то,что у наперсточников написано вторым почерком
,не рисковал всё провожу Сибасом.Тестить конечно надо,но нема дурных
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Мизантрóп
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Додано: Пон 05 кві, 2021 15:40
Мизантрóп написав:
Тестить конечно надо,но нема дурных
Будут! Тестеры, тестировщики, я имею в виду...
Кто не рискует, тот трезвый или пьет чего покрепче.
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Aktus
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Додано: Пон 05 кві, 2021 17:51
Пост не по теме.
Заметил, что многие интернет-магазины перестали брать оплату за товары на карту. Только наложка у многих сейчас. Что за непонятная тенденция?
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malinin007
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:53
malinin007 написав:
Пост не по теме.
Заметил, что многие интернет-магазины перестали брать оплату за товары на карту. Только наложка у многих сейчас. Что за непонятная тенденция?
Наверно не хотят на РРО переходить.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:24
malinin007 написав:
Пост не по теме.
Заметил, что многие интернет-магазины перестали брать оплату за товары на карту. Только наложка у многих сейчас. Что за непонятная тенденция?
давно ж уже - лочат и отказывают в обслуживании, почитайте Приват отзывы на минфине, да и другие встречаются
30к приватовских на фопа ключ из той же оперы
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cohan
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