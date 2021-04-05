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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3189319031913192>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:02

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Какие-то патриоти привата , дают зароботки.

Банкиры не бедные,нех их кормить!
  Aktus написав:Таки нет такого болта.
я верю в то,что у наперсточников написано вторым почерком :wink: ,не рисковал всё провожу Сибасом.Тестить конечно надо,но нема дурных :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:40

Re: ПУМБ

  Мизантрóп написав:Тестить конечно надо,но нема дурных

Будут! Тестеры, тестировщики, я имею в виду... :)
Кто не рискует, тот трезвый или пьет чего покрепче.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:51

Re: ПУМБ

Пост не по теме.
Заметил, что многие интернет-магазины перестали брать оплату за товары на карту. Только наложка у многих сейчас. Что за непонятная тенденция?
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:53

  malinin007 написав:Пост не по теме.
Заметил, что многие интернет-магазины перестали брать оплату за товары на карту. Только наложка у многих сейчас. Что за непонятная тенденция?

Наверно не хотят на РРО переходить.
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:24

  malinin007 написав:Пост не по теме.
Заметил, что многие интернет-магазины перестали брать оплату за товары на карту. Только наложка у многих сейчас. Что за непонятная тенденция?


давно ж уже - лочат и отказывают в обслуживании, почитайте Приват отзывы на минфине, да и другие встречаются

30к приватовских на фопа ключ из той же оперы
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:22

Интересно, в связи с жестким локдауном и увеличением отопительного сезона будет продлено 10% коммуналки с Ясно на май?
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:25

  sonechko написав:Интересно, в связи с жестким локдауном и увеличением отопительного сезона будет продлено 10% коммуналки с Ясно на май?

В Киеве отопсезон вот закончился 5 апреля ! У меня и так уже днем окна нараспашку неделю уже.
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:49

  clientage написав:
  sonechko написав:Интересно, в связи с жестким локдауном и увеличением отопительного сезона будет продлено 10% коммуналки с Ясно на май?

В Киеве отопсезон вот закончился 5 апреля ! У меня и так уже днем окна нараспашку неделю уже.

так продлили ж. https://kiev.strana.ua/326527-v-khha-ra ... kieve.html
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:57

  sonechko написав:
  clientage написав:
  sonechko написав:Интересно, в связи с жестким локдауном и увеличением отопительного сезона будет продлено 10% коммуналки с Ясно на май?

В Киеве отопсезон вот закончился 5 апреля ! У меня и так уже днем окна нараспашку неделю уже.

так продлили ж. https://kiev.strana.ua/326527-v-khha-ra ... kieve.html

Ёооо. Так шоо, не переобуватттСа? А то я уже очередь на шиномонтаже занял...
Вот батя мне давно грил, шо резину нуна менять на ДР дедушки Ленина и на день ВОСР 8) 8)
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:25

  sonechko написав:Интересно, в связи с жестким локдауном и увеличением отопительного сезона будет продлено 10% коммуналки с Ясно на май?
ага канешно.


Посчитают выгодным продлят, не захотят не продлят.Погода тут не причем.
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