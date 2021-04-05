|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 21:33
clientage написав:
Ёооо. Так шоо, не переобуватттСа?
Из-за одного дня морозов? Через неделю те кто сегодня мёрз будут кричать про то что Кличко специально не отключает отопление чтобы обобрать простых киевлян.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 3669
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 835 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 кві, 2021 22:17
посетитель написав: sonechko написав:
Интересно, в связи с жестким локдауном и увеличением отопительного сезона будет продлено 10% коммуналки с Ясно на май?
ага канешно.
Посчитают выгодным продлят, не захотят не продлят.Погода тут не причем.
конечно посчитают,среднесуточная +8 им в помощь.
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5707
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 995 раз.
- Подякували: 1060 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор