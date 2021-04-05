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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3189319031913192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 835
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
122
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
227
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 835
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:33

Re: ПУМБ

  clientage написав:Ёооо. Так шоо, не переобуватттСа?

Из-за одного дня морозов? Через неделю те кто сегодня мёрз будут кричать про то что Кличко специально не отключает отопление чтобы обобрать простых киевлян.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:17

  посетитель написав:
  sonechko написав:Интересно, в связи с жестким локдауном и увеличением отопительного сезона будет продлено 10% коммуналки с Ясно на май?
ага канешно.


Посчитают выгодным продлят, не захотят не продлят.Погода тут не причем.

конечно посчитают,среднесуточная +8 им в помощь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:52

Re: ПУМБ

10% компенсации за коммуналку приходят по понедельникам? сегодня была?
AAS
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 00:02

  Мизантрóп написав:
  посетитель написав:
  sonechko написав:Интересно, в связи с жестким локдауном и увеличением отопительного сезона будет продлено 10% коммуналки с Ясно на май?
ага канешно.


Посчитают выгодным продлят, не захотят не продлят.Погода тут не причем.

конечно посчитают,среднесуточная +8 им в помощь.

Там вопрос был про продление 10% с коммуналки на май :) Погода тут не причем :)
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  #<1 ... 3189319031913192
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