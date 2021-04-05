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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 21:33
clientage написав:
Ёооо. Так шоо, не переобуватттСа?
Из-за одного дня морозов? Через неделю те кто сегодня мёрз будут кричать про то что Кличко специально не отключает отопление чтобы обобрать простых киевлян.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 22:17
посетитель написав: sonechko написав:
Интересно, в связи с жестким локдауном и увеличением отопительного сезона будет продлено 10% коммуналки с Ясно на май?
ага канешно.
Посчитают выгодным продлят, не захотят не продлят.Погода тут не причем.
конечно посчитают,среднесуточная +8 им в помощь.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 22:52
10% компенсации за коммуналку приходят по понедельникам? сегодня была?
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Додано: Вів 06 кві, 2021 00:02
Мизантрóп написав: посетитель написав: sonechko написав:
Интересно, в связи с жестким локдауном и увеличением отопительного сезона будет продлено 10% коммуналки с Ясно на май?
ага канешно.
Посчитают выгодным продлят, не захотят не продлят.Погода тут не причем.
конечно посчитают,среднесуточная +8 им в помощь.
Там вопрос был про продление 10% с коммуналки на май
Погода тут не причем
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Додано: Вів 06 кві, 2021 07:20
посетитель написав: sonechko написав:
Интересно, в связи с жестким локдауном и увеличением отопительного сезона будет продлено 10% коммуналки с Ясно на май?
ага канешно.
Посчитают выгодным продлят, не захотят не продлят.Погода тут не причем.
С какого места оно может стать выгодным? Особенно при оплате через мобильное приложение ПУМБ, где банк даже интерчендж не получает? Чистый маркетинг и рекламный бюджет.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:08
Aktus написав:
Таки нет такого болта.
болт по 6й кат. есть, проплатил 51 грн за э/энергию (поставщик из перечня пумбы) смс в вайбер не пришло.
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vitaliian
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:12
vitaliian написав: Aktus написав:
Таки нет такого болта.
болт по 6й кат. есть, проплатил 51 грн за э/энергию (поставщик из перечня пумбы) смс в вайбер не пришло.
Лично у меня болт по любой трате: коммуналка, покупки в Google Play, пополнение счета.
В этом месяце, пожалуй, пускай сами играются в свои квесты.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:20
забираю слова обратно, смс пришли с задержкой, если разбить оплату коммунальных по 50 грн то задача 6 категории на 1/2 выполнится.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:40
vitaliian написав:
забираю слова обратно, смс пришли с задержкой, если разбить оплату коммунальных по 50 грн то задача 6 категории на 1/2 выполнится.
Если поставщик из перечня, то значит платили через приложение? Так по поводу приложения и вроде не было вопроса, был вопрос по next-у.
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